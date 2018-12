Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 07 | 10

Meghan Markle fa un'altra vittima - scappa via anche la sua assistente personale - Foto - - Ultime Notizie Flash : Piovono altre critiche e pettegolezzi su Meghan Markle: anche l'assistente personale che le ha concesso la regina Elisabetta potrebbe lasciare l'incarico , Foto,

Ultime Notizie Roma del 10-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica un’apertura il nostro obiettivo è un patto fiscale con i cittadini una vera Alleanza ha detto il premier Giuseppe Conte oggi ai sindacati sottolineando che il governo non sarà tollerante sull’evasione insistere sul piano del rigore a beneficio della collettività giunto confermando ...

Saluzzo - uccide a bastonate figlio disabile/ Ultime Notizie : padre arrestato - indagini in corso : Saluzzo, uccide a bastonate figlio 42enne disabile: arrestato l'anziano padre, indagini in corso per ricostruire dinamica omicidio e movente

Torino - stupra fidanzate del figliastro : chiesta condanna a 23 anni/ Ultime Notizie : molestava anche la figlia : Torino, stupra fidanzate del figliastro: chiesta condanna a 23 anni. molestava anche la figlia, ma i reati sono numerosi. Ultime notizie

INTER-PSV - SPALLETTI : 'VECINO E NAINGGOLAN KO'/ Ultime Notizie : 'Non c'è nessun caso Mauro Icardi' : Inter, Luciano SPALLETTI: 'VECINO e NAINGGOLAN out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Busto Arsizio - autista bus aggredito da 15enni ubriachi/ Ultime Notizie : non volevano comperare biglietti : Busto Arsizio, autista bus aggredito da 15enni ubriachi. Ultime notizie: non volevano comperare biglietti, sono stati denunciati

Inter - Luciano Spalletti : 'Vecino e Nainggolan out'/ Ultime Notizie - sfida al PSV : 'Serve concentrazione' : Inter, Luciano Spalletti: 'Vecino e Nainggolan out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Scuola - stipendi docenti e ATA Ultime Notizie : ecco quali aumenti nel 2019 : Dopo il primo via libera alla Camera dei Deputati, la Legge di Bilancio 2019 è approdata quest’oggi in Senato per il suo esame. In merito al comparto Scuola, l’attenzione è rivolta alle risorse stanziate per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2019-2021, oltre che per la copertura dell’elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e l’indennità di vacanza contrattuale. In merito ai fondi per ...

Bologna - laser su aereo in arrivo "abbaglia" pilota EasyJet/ Ultime Notizie : atterraggio regolare ma... : Bologna, laser su aereo in arrivo "abbaglia" pilota EasyJet: atterraggio regolare ma... Le Ultime notizie sulla disavventura avvenuta ieri sera

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Corinaldo : altri due arresti - ipotesi banda di rapine - 10 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Continuano le indagini per la strage in discoteca, ipotesi banda per rapine nel locale , 10 dicembre 2018, .

Pavia - spray al peperoncino in una scuola superiore : trenta ragazzi intossicati - Ultime Notizie Flash : In una scuola superiore di Pavia qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno dello spogliatoio della palestra