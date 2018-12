Salvini:vogliamo evitare episodi Parigi

: #Salvini: non vogliamo uscire da niente, vogliamo cambiare le regole di questa Europa dall'interno. È come un'assem… - matteosalvinimi : #Salvini: non vogliamo uscire da niente, vogliamo cambiare le regole di questa Europa dall'interno. È come un'assem… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani mattina in Piazza del Popolo alle 11 RINGRAZIERÒ. Spiegherò cosa abbiamo fatto in questi mesi e co… - matteosalvinimi : #Salvini: Vogliamo usare fino all’ultimo centesimo per far CRESCERE l’Italia. ???? #radioanchio -

"Spero che anche in Europa si rendano conto che stiamo lavorando per gli italiani e per un continente tranquillo. Le immagini disono quelle che nonvedere in Italia e quindigarantire crescita e pace sociale" con la manovra. Lo ha detto il vicepremier Matteoa margine di un pranzo con gli industriali lombardi a Milano,a proposito della trattativa per la manovra economica. "Ho sentito anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e stiamo lavorando bene", ha detto.(Di lunedì 10 dicembre 2018)