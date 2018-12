Power | incidente sul set | muore un assistente alla produzione

blogo

(Di lunedì 10 dicembre 2018)mortale sul set di, una delle serie tv più longeve del canale via cavo americano Starz. Alle prime luci dell'alba (da noi nel pomeriggio), l'Pedro Jimenez è stato investito da un Suv mentre stava preparando una delle location a Brooklyn in cui, più tardi si sarebbero dovute girare delle scene dsesta stagione della serie tv.Non ci sono dettagli su cosa sia esattamente successo: sembra, però, che Jimenez stesse posizionando a terra dei cilindri per delimitare l'area in cui laavrebbe lavorato quando è accaduto l'. "Siamo profondamente rattristati dperdita di uno dei membri della nostra famiglia di", ha detto a Deadline Hollywood un portavoce del network. "I nostri pensieri vannofamiglia del signor Jimenez, mentre stiamo cercando di capire esattamente cosa sia successo".prosegui la ...