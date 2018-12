eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Panzer Dragoon 1 & 2: remake in arrivo per i due classici SEGA #SEGA - franpj2 : RT @Eurogamer_it: Panzer Dragoon 1 & 2: remake in arrivo per i due classici SEGA #SEGA - Eurogamer_it : Panzer Dragoon 1 & 2: remake in arrivo per i due classici SEGA #SEGA - VG247it : SEGA ha ufficialmente annunciato i remake di Panzer Dragoon e Panzer Dragoon II Zwei - -

(Di lunedì 10 dicembre 2018); 2 sono dueshooter su rotaie, e stando a quanto riportano i colleghi di Eurogamer.net, i due titoli avranno unper gentile concessione del publisher polacco Forever Entertainment.Non sappiamo molto in merito a questo misterioso progetto, se non che si tratta di undidel passato, e che la data di lancio sarebbe prevista per un non meglio precisato periodo entro la fine del prossimo anno. Sconosciute anche le piattaforme su cui saranno lanciati iIl publisher Forever Entertainment ha dichiarato: "La nuova versione del gioco sarà caratterizzata da una grafica completamente rinnovata e compatibile con gli standard odierni, assieme a diverse modifiche del gioco".Read more…