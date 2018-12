Venezia Varese | risultato live 33-30 | streaming video e tv | la Openjobmetis rimonta!

Diretta/ Venezia Varese - risultato live 26-13 - streaming video e tv : avvio arrembante della Reyer! - Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Venezia Varese streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket 9giornata , oggi domenica 9 dicembre, .

Basket - 9a giornata Serie A 2018-2019 : attesa per il derby lombardo tra Cantù e Milano - Venezia sfida Varese in uno scontro d’alta classifica : Tante sfide interessanti nella nona giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato riprende all’insegna del grande equilibrio. Al di là di Milano e Venezia, che occupano le prime due posizioni della classifica con un discreto margine, le altre quattordici formazioni sono racchiuse in appena sei punti. Le partite più attese del fine settimana saranno principalmente lo scontro tra squadre di vertice ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Venezia ed è sola in testa. Varese vince a Cremona - primo successo per Pistoia : L’Olimpia Milano è la nuova capolista in solitaria della Serie A di Basket. La squadra di Simone Pianigiani ha vinto il big match della settima giornata in casa della Reyer Venezia per 84-81 al termine di una partita “pazza”. Milano ha chiuso il primo quarto avanti di venti punti, ma i padroni di casa non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare, arrivando a giocarsi il match punto a punto negli ultimi dieci minuti. ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Milano vale la vetta in solitaria - derby lombardo Cremona-Varese : La settima giornata della Serie A di Basket vedrà il suo culmine nel posticipo domenicale. Andrà in scena la sfida più attesa di questo inizio di stagione, quella tra la Reyer Venezia e l’Olimpia Milano. Al Taliercio si affrontano le due squadre in vetta a punteggio pieno e chi vince sarà la nuova capolista in solitaria. Entrambe arrivano da una bella vittoria in coppa e sono in un ottimo momento di forma. Venezia deve dimostrare di essere ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...