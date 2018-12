Preoccupante il fenomeno degli assalti ai bancomat a Milano e provincia

Arbitri - Frongia : “Troppe aggressioni - è un fenomeno Preoccupante” : “Siamo purtroppo all’ennesimo episodio, sono decine e decine ogni anno a Roma e nel Lazio. È un fenomeno in crescita, molto preoccupante. Secondo me serve una reazione maggiore dal sistema sportivo e da quello del calcio in particolare. Ci ritroviamo sempre a commentare episodi accaduti qualche settimana fa, qualche mese fa, o qualche anno fa“. Lo ha detto l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, ...