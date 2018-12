Sci | caduta senza danni per la Brignone

Sci alpino - Peter Fill salta il superG di Beaver Creek. Riposo precauzionale per l’azzurro dopo la caduta : Peter Fill oggi non disputerà il superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro, infatti, ha deciso di restare a Riposo dopo la brutta caduta in cui è incappato ieri durante la discesa libera: il 36enne non ha riportato delle conseguenze importanti sebbene abbia picchiato la schiena nel tratto finale della pista ma precauzionalmente oggi non sarà al cancelletto di partenza. Dunque sette ...

Sci alpino - va in scena a Beaver Creek il superG maschile : assente Peter Fill dopo la caduta di venerdì : A Beaver Creek è il giorno del superG: sette gli azzurri al via, ma non ci sarà Peter Fill per via della caduta di venerdì A Beaver Creek è il giorno del superG, programmato per le 19 ora italiana. Saranno in sette gli azzurri al via. Il primo a partire sarà Dominik Paris con il 6, Poi Christof Innerhofer con il 20 e Emanuele Buzzi con il 24. Quindi Mattia Casse e Matteo Marsaglia, rispettivamente con il 42 e il 43, Luca De Aliprandini con ...

Enzo Tortora - di lui conoSciamo successi e caduta. Ma il suo colpo di genio è stato portare la gente in tv : Non è facile scegliere un motivo per cui ricordare Enzo Tortora nel novantesimo della sua nascita. Gli episodi, i fatti, i prodotti di cui è stato autore, protagonista anche involontario e infine vittima sono tanti e tanto significativi che la sua storia personale è diventata simbolica di un intero ampio arco di storia nazionale del secolo scorso. Non si possono certo trascurare le sue prime presenze nelle piazze celebrate dalla tv delle ...

Sci alpino - brutta caduta per Stefano Gross in allenamento a Madesimo : trauma alla spalla e al ginocchio : Continua il periodo poco fortunato per la Nazionale italiana di sci alpino in questo inizio di stagione. Dopo gli infortuni di Sofia Goggia, di Johanna Schnarf e di Elena Fanchini, arriva un altra notizia negativa in questo senso, i cui connotati però sono ancora da chiarire. Stefano Gross è stato vittima di una brutta caduta in allenamento sulle nevi di Madesimo, dove si stava preparando con la compagine italiana di slalom, come si legge sul ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : annulla la seconda prova di discesa maschile a Beaver Creek. Troppa neve caduta nella notte : Troppa neve e meteo instabile. La seconda prova di discesa libera a Beaver Creek (Stati Uniti), località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile, è stata annullata, non permettendo agli sciatori di affrontare la Birds of Prey. Una notizia non ideale per gli atleti che quindi debbono fare a meno di riferimenti utili in vista della gara che si disputerà sabato 1° dicembre. In particolare gli ...

Roma - 14enne caduta dal sesto piano : 'Le avevamo detto di non sporgersi ma lei rispondeva : Scialla - papà' : Tutta colpa di quel maledetto balconcino, con la ringhiera troppo bassa. A sentire una parente stretta della giovane caduta dal sesto piano alla Garbatella era sempre stato un cruccio, un pensiero per ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : brutta caduta e grave infortunio per Manuel Osborne-Paradis : Nella prima prova cronometrata della discesa di Lake Louise, vinta da Christof Innerhofer, c’è stata una brutta caduta per uno degli sciatori di casa, il canadese Manuel Osborne-Paradis. Dopo la caduta le prove sono state interrotte per un lungo tempo, anche perchè le condizioni del 34enne nativo di Vancouver sono sembrate subito gravi. Lo sciatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Banff, dove ha svolto i primi ...

Sci - Elena Fanchini : una caduta in allenamento le procura fratture multiple : La sfortuna non dà tregua a Elena Fanchini, da poco rientrata dopo aver sconfitto una brutta malattia. L'azzurra è caduta mentre si allenava in Colorado, negli Stati Uniti. La 33enne sciatrice ha ...

MotoGp – La rinaScita di Vinales : Maverick in pole al Gp di Valencia - Marquez sorprendente dopo la caduta : Maverick Vinales in pole position al Gp di Valencia: momento d’oro per lo spagnolo della Yamaha partito dalla Q1. Marquez quinto dopo la fuoriuscita della spalla Il Gp di Valencia è finalmente entrato nel vivo: dopo due giornate piovosissime, che hanno costretto i tifosi spagnoli ad assistere alle prove libere in condizioni davvero incredibili, i piloti hanno finalmente girato sull’asciutto per una qualifica davvero ...

Parte la Scissione del Cash - il bitcoin in caduta scende sotto i 100 miliardi di valore : criptovalute 30 ottobre 2018 bitcoin 10 anni dopo: un mondo ad alta volatilità tra speculazione, promesse e rivoluzione Il nervosismo ha trainato al ribasso un po' tutto il comparto con Ethereum che ...

Pagelle TV della Settimana (5-11/11/2018). Promossi i 30 anni di StriScia e Caduta Libera. Bocciati Giulia Salemi e le nominaton del GF : Salemi e Monte Promossi 9 ai 30 anni di Striscia la Notizia. Il tg satirico è entrato nella storia della tv innovando e portando contenuti spesso meritevoli. E anche oggi, in un periodo di minor luce, continua a rivestire una certa importanza nei palinsesti nostrani distinguendosi altresì positivamente. E chissà, glielo auguriamo, che non riesca ancora a rigenerarsi. Qualche inchiesta efficace sarebbe auspicabile! 8 a Caduta Libera. Complici la ...

Caduta Libera : il campione Nicolò si fidanza con la sfidante (che laScia il gioco per amore) : Caduta Libera “E’ la prima volta che mi capita in 30 anni di carriera”. Gerry Scotti (pronto a rispolverare Chi Vuol Essere Milionario?) non ha nascosto un filo di emozione ieri sera quando ha rivelato agli spettatori di Caduta Libera un inatteso (e romantico) dietro le quinte. Nicolò Scalfi, l’attuale giovanissimo super campione che ha già messo in tasca la bellezza di 61mila euro, ha fatto bingo pure in amore: il ventenne si è fidanzato ...