Francia | i giles gialli danno ' l assalto finale' a Macron 121 fermati già prima dei

(Di sabato 8 dicembre 2018) PARIGI - La polizia francese ha fermato 121 persone a Parigi, a poche ore dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei 'gilet', che hanno promesso per oggi 'l'' alla politica di Emmanuel. Si tratta, ha riferito una fonte giudiziaria, di manifestanti provenienti dall'area della capitale francese, trovati in possesso di maschere, fionde, e martelli. I 'gilet ...