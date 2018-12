Biathlon | Dorothea Wierer | “L’Italia ha la squadra più forte” Vittozzi | “L’errore è da

Biathlon - Dorothea Wierer si esalta a Pokljuka : l'azzurra si prende uno splendido podio nella sprint : Per Dorothea Wierer è il podio numero 22 in carriera in una gara individuale di Coppa del mondo, il sesto nella sprint, il 35esimo includendo anche le staffette: le vale il pettorale giallo di leader ...

Biathlon - Dorothea Wierer in testa alla classifica di Coppa del Mondo! L’azzurra conquista il pettorale giallo : Dorothea Wierer ha conquistato il pettorale giallo! L’azzurra vola al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon dopo che si sono disputate due gare a Pokljuka (individuale e sprint): il secondo posto odierno ha permesso all’altoatesina di prendersi il primo posto con 90 punti complessivi, sei lunghezze di vantaggio nei confronti della polacca Monika Hojnisz e nove sull’ucraina Yuliia Dzhima e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer magica - seconda con un poligono irreale! : La finlandese Kaisa Mäkäräinen si aggiudica la 7.5 km sprint femminile a Pokljuka (Slovenia), sede del primo round della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. La tre volte vincitrice della classifica generale è riuscita condensare la sua eccellente condizione sugli sci stretti ed una grande precisione dal poligono, dimostrato dallo zero. Una prestazione sugli scudi per lei con distacchi importanti inflitti alle altre nelle frazioni di fondo che ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in lotta per il podio. Makarainen scatenata! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 7.5 km Sprint femminile a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi slovene va in scena la prova più spettacolare della settimana di gara di questo atto iniziale. Sono diverse le atlete da osservare con attenzione: la ceca Veronika Vitkova, medaglia di bronzo nel format a PyeongChang, la detentrice della Sfera di Cristallo Anastasiya Kuzmina, deludente ...

Biathlon - Lisa Vittozzi sesta nella tappa di CdM a Pokljuka : un gradino più in basso Dorothea Wierer : Vittozzi, sesto posto da record a Pokljuka, è il suo miglior risultato nella 15 km. Wierer chiude al settimo posto Il sogno di un podio nella prima individuale della stagione è sfumato piano piano, ma le azzurre si confermano nell’élite del Biathlon mondiale con una bellissima gara che produce comunque un doppio piazzamento nella top ten e un piccolo record per Lisa Vittozzi. Il sesto posto di Pokljuka, infatti, è il suo miglior ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer chiudono sesta e settima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di ...

