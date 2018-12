Spataro contro Salvini | la saga continua

Duello con Salvini - Spataro smentisce il ministro : "Operazione contro mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non martedì" : Il bilancio del procuratore: sei arresti e sei latitanti. Il presidente dell'Anticorruzione Cantone difende il magistrato torinese che dà una nuova bacchettata al vicepremier: "Diffuse notizie imprecise, Procura unica competente per le informazioni". Ora è polemica con l'Anm

Duello con Salvini - Spataro precisa : "Operazione contro mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non martedì" : Il bilancio del procuratore: sei arresti e sei latitanti. Nuova bacchettata al vicepremier: "Diffuse notizie imprecise, Procura unica competente per le informazioni". Ora è polemica con l'Anm

Spataro : "L'operazione contro la mafia nigeriana si è conclusa solo oggi" : "Facendo seguito a notizie imprecise in precedenza diffuse, si ritiene opportuno specificare quanto segue ai fini di una corretta informazione che può essere ora fornita essendosi solo ieri sera concluse le attività che questo ufficio aveva delegato alla squadra mobile della questura di Torino, con facoltà di sub delega". Comincia così il comunicato stampa diramato dal procuratore capo di Torino Armando ...

Scontro tra Salvini e Spataro - l'Anm : "Abbassiamo i toni. Si rispettino i ruoli" : Dopo lo Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Armando Spataro sul tweet con cui il ministro annunciava, a operazione in corso, il fermo di alcuni esponenti della mafia nigeriana a Torino l'Associazione nazionale magistrati interviene per schierarsi dalla parte del procuratore: "Con riferimento al dibattito connesso alle dichiarazioni del Ministro dell'Interno e del Procuratore della Repubblica di Torino, va ribadita la necessità che ...

Lo scontro tra Salvini e Spataro - ripercorso dall'inizio : Sono le 8.57 quando il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , impugna il cellulare e, con un tweet, riferisce dello "straordinario intervento" dei Carabinieri a Palermo contro la "nuova cupola di Cosa nostra". "Non solo - aggiunge il titolare del Viminale in un secondo cinguettio - anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla polizia, che poi ha ammanettato otto spacciatori (titolari di ...

Spataro contro Salvini : 'Tweet danneggiano inchieste'/ Ministro ribadisce : 'Sollevato un polverone per nulla' - IlSussidiario.net : Spataro bacchetta Salvini : "Eviti tweet su indagini in corso". La replica al procuratore: "attacco politico, faccia il pensionato". Ultime notizie e lite

Scontro Salvini-Spataro - Ermini (Csm) : “Lavoro serio della magistratura non va utilizzato per scopi di propaganda” : Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, si schiera dalla parte del procuratore di Torino Armando Spataro che ha lamentato come il ministro dell’Interno Matteo Salvini abbia “messo a rischio un’operazione di polizia” con un suo tweet, ricevendo come risposta l’accusa di usare “parole a sproposito”. “Il lavoro serio, puntuale e rischioso che la magistratura porta avanti ogni giorno ...