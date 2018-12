Devil May Cry 5 | un nuovo video mostra le impressionanti animazioni di Dante

Diamo uno sguardo alla meravigliosa Collector's Edition di Devil May Cry 5 : La divisione statunitense del noto portale di e-commerce Amazon ha messo a listino oggi una Collector's Edition per l'atteso Devil May Cry 5, svelando i preziosi contenuti fisici che saranno inclusi nell'edizione.Come riferisce VG24/7, la Collector's comprende una custodia rigida, un art book esclusivo, alcune spillette, un adesivo con scritto "I Love Osaka", una stampa in tessuto e una ghiotta replica del furgone che avevamo già visto nei ...

Devil May Cry 5 : Dante torna protagonista in tante nuove sequenze di gameplay : A settembre Capcom ha tenuto un live stream in cui hanno presentato un sacco di gameplay di Devil May Cry 5 con protagonista Dante. Oggi, la compagnia ha deciso di ospitare un altro live stream chiamato Dante Showcase v2 e ha mostrato tantissime nuove sequenze di gameplay incentrate ancora su Dante.Che segnala Dualshockers, la live è durata circa un'ora e si può vedere Dante che si fa strada attraverso uno dei livelli del gioco. È interessante ...

A tutto Dante in un livestream di Devil May Cry V annunciato da Capcom : Il reveal e le informazioni sul progetto condivise successivamente hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di milioni e milioni di fan che dopo un DMC: Devil May Cry sviluppato da Ninja Theory che non aveva convinto tutti i palati erano in attesa di un ritorno in pompa magna del franchise Capcom. Devil May Cry V sembra avere tutte le carte in regola per lasciare il segno anche grazie a un trio di protagonisti piuttosto ...

La nuova serie animata di Devil May Cry sarà collegata con la serie di Castlevania : Il produttore esecutivo della serie Netflix di Castlevania, Adi Shankar, è al lavoro su una nuova serie animata dedicata a Devil May Cry di Capcom, ma non è tutto.Come riporta Dualshockers infatti, Shankar ha rivelato come la serie di Devil May Cry in lavorazione sarà unita a quella di Castlevania, nel senso che faranno parte dello stesso universo espanso, chiamato bootleg multiverse. Questo significa che le sue serie animate potranno essere ...

Devil May Cry 5 : la modalità "allenamento" è chiamata The Void : Capcom ha svelato la modalità che ci permetterà di prendere mano con i controlli e di allenarci nel combattimento e con la diverse combinazioni di tasti, per fare combo sempre più perfette e micidiali.La modalità di allenamento è sempre stata presente nella saga, e in questo Devil May Cry 5 si chiamerà "The Void", riporta Eurogamer.In occasione dell'X018 di Microsoft, Campcom ha proiettato dei filmati di questa modalità assieme al Devil Breaker ...

La Devil May Cry 5 Ultra Limited Edition includerà il cappotto di Dante e costerà 7.000 Euro : Avete mai desiderato possedere una replica del cappotto di Dante di Devil May Cry? Bene, ora potrete farlo, ma vi costerà ben 7.000 Euro!Come segnala Eurogamer.net, Capcom Japan metterà in vendita una Devil May Cry 5 Ultra Limited Edition che include una replica di uno dei tre personaggi giocabili: Dante, Nero e V.La versione più economica è la V Edition, che vi costerà oltre 4.000 Euro (600,000 yen).Read more…

Nuovi video gameplay di Devil May Cry 5 ci mostrano le armi Cerberus - il set Balrog - la motocicletta Cavaliere e altro : Capcom ha tenuto un panel al New York Comic Con, in cui sono state mostrate alcune sequenze di gameplay piuttosto interessanti per il suo prossimo Devil May Cry 5.Mentre il panel non era in diretta, l'utente YouTube R K ha gentilmente caricato alcune delle riprese che ci consentono di dare uno sguardo ad alcune chicche davvero interessanti.Come segnala Dualshockers, possiamo dare un'occhiata alla moto Cavaliere in azione in alcune lunghe e ...

Gli sviluppatori di Devil May Cry 5 spiegano come è nato il personaggio di Nicoletta “Nico” Goldstein e perché non sarà giocabile : Nicoletta "Nico" Goldstein è sicuramente una delle aggiunte più interessanti al cast di Devil May Cry 5. Eppure, il personaggio non sarà giocabile.Durante un'intervista al Tokyo Game Show a Chiba, in Giappone, Dualshockers ha chiesto al director Hideaki Itsuno e al producer Matt Walker se il team avesse mai pensato di rendere Nico giocabile.Itsuno-san ha spiegato che non è mai stato così:Read more…

Devil May Cry 5 : pubblicati ben 20 minuti di gameplay di Dante : La maggior parte dei gameplay inerenti Devil May Cry 5 che abbiamo avuto modo di vedere riguardavano Nero, ma se vi siete domandati cos'è capace di fare Dante questa volta avrete una risposta al vostro interrogativo.Come riporta WCCFtech infatti in un interessante video gameplay della durata di ben 20 minuti, abbiamo modo di vedere proprio lui in azione.Nel nuovo filmato possiamo vedere Dante in alcune sequenze di esplorazione, ma anche di ...

Il ritorno di Dante : Hideaki Itsuno ci parla di Devil May Cry 5 - intervista : Dante è tornato e anche Capcom sembra tornata ai fasti di un tempo. La compagnia con sede ad Osaka sta inanellando una serie di successi come non accadeva dal suo periodo d'oro tra gli anni '90 e '00. Resident Evil 7 ha riportato la serie alle sue radici horror, offrendo nello stesso tempo una svolta moderna; Monster Hunter World ha portato la saga al successo che merita anche in Occidente, mentre all'orizzonte c'è il fantastico Megaman 11 e il ...

Devil May Cry 5 : gli sviluppatori parlano di V - Cavaliere e del doppiatore di Dante : Il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno ed i producer Michiteru Okabe e Matthew Walker hanno condiviso qualche curiosità con i fan tramite una recente intervista.Come riporta Dualshockers, Hideaki-san ha affermato che nel processo di creazione di Cavaliere (la moto-motosega di Dante) hanno pensato a cosa i giocatori avrebbero potuto trovare di loro gusto una volta cresciuti. Cavaliere era nella mente di Hideaki fin da Devil May Cry 2, ma a ...