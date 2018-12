Just Cause 4 ha una fisica d' avanguardia | ma gira anche fluidamente? - analisi tecnica

Just Cause 4 : scoperto un easter egg dedicato a Getting Over It with Bennett Foddy : La serie di Just Cause è nota per i suoi bizzarri easter egg, basti pensare al martello di Thor presente nel terzo capitolo. Naturalmente anche Just Cause 4 non fa eccezione.Come riporta Polygon, all'interno del gioco è stato scoperto un riferimento al gioco Getting Over It with Bennett Foddy, per chi non lo conoscesse deve sapere che si tratta di un titolo che ha riscosso molto successo su Steam qualche tempo fa. In poche parole si tratta di ...

Just Cause 4 - recensione : Arrivata al suo quarto capitolo dopo più di dieci anni di attività, la serie Just Cause si è fatta un nome quasi esclusivamente grazie all'incredibile qualità dell'azione che Avalanche è riuscita ogni volta a mettere su schermo, tra esplosioni, sparatorie, pericolose acrobazie e sì, anche mucche che volano. Lo studio svedese ha dimostrato col tempo di essere il Michael Bay dell'industria dei videogiochi, una reputazione che non sembra ...

PS4 - i giochi in uscita a dicembre : tra le novità Just Cause 4 : Il mese di dicembre non è solitamente un mese ricco di nuove uscite. Tuttavia quest'anno la programmazione per PS4 a ridosso delle festività di Natale offre alcuni interessanti titoli in uscita, e quindi delle buone idee per i regali. Scopriamo, dunque, i giochi fuori a dicembre di quest'anno su Play Station 4. È l'ora di Just Cause 4 Gli appassionati del genere lo attendevano con ansia. Arrivato al suo quarto capitolo Just Case 4, sparatutto in ...

Alle 18 una diretta a tutta adrenalina con Just Cause 4 : Nuova live in vista in compagnia di una delle poche uscite AAA di un dicembre videoludico che come da tradizione si rivelerà un periodo di relativa calma. Una calma che il protagonista di Just Cause 4 non conosce di certo.Rico Rodriguez è pronto a tornare all'interno del nuovissimo capitolo della saga di Avalanche Studios proponendo una formula di gioco ormai piuttosto rodata che si amplia ulteriormente con la presenza di fenomeni climatici ...

Just Cause 4 : Square Enix pubblica una serie di trailer basati sugli action movie degli ultimi decenni : Dopo avervi mostrato il trailer live action di Just Cause 4, dove alcuni mercenari si mostravano traumatizzati dalle abilità di Rico, ecco arrivare una particolarissima serie di video per il prossimo gioco di Square Enix.Infatti, come segnala Dualshockers, Square ha appena pubblicato cinque nuovi filmati per Just Cause 4 con ogni video nello stile dei trailer dei film d'azione che avreste visto in passato. Le epoche coperte comprendono gli anni ...

Il nuovo trailer live action di Just Cause 4 ci mostra i mercenari della Mano Nera traumatizzati dalle abilità di Rico Rodriguez : Just Cause 4 di Avalanche Studios uscirà la prossima settimana e quale miglior modo di promuovere il gioco se non con un trailer live-action? Intitolato "One Man Did All This?", il trailer riportato da Gamingbolt vede Gabriela Morales, il leader della Mano Nera, che interroga i suoi soldati feriti su una base distrutta. I mercenari vengono dipinti come traumatizzati dalla distruzione creativa di Rico Rodriguez, raccontano fatti incredibili a cui ...

Esplosioni e pupazzi giganti : il nuovo spot giapponese di Just Cause 4 è esilarante : Just Cause è un franchise che ha fatto della sregolatezza un vanto, e il nuovo capitolo Just Cause 4 promette di portare l'azione esplosiva della serie verso vette mai raggiunte prima.Considerando le caratteristiche del gioco, non sorprende che un popolo come quello giapponese riuscisse a creare qualcosa di ancora più bizzarro, come possiamo notare ammirando le sequenze del nuovo spot che è andato in onda nel paese del sol levante. Il video, ...

Just Cause 4 : disponibile il nuovo trailer "Full Immersion" : Just Cause 4 è il titolo più ambizioso della serie, sotto tutti gli aspetti. Si tratta di un gioco più grande, graficamente esplosivo e dall'elevata varietà, per cui il nuovo trailer "Full Immersione" calza proprio a pennello, arrivando giusto in tempo per presentare ai giocatori e agli appassionati quanto questo Just Cause 4 sia il Just Cause più ambizioso mai creato.Just Cause 4 offre più biomi, veicoli e armamenti che mai, il tutto sul ...

Just Cause 4 si presenta con un trailer piuttosto rumoroso : Just Cause 4 si mostra in un nuovo trailer cinematografico che assomiglia moltissimo ad una mail scritta tutta in maiuscolo. Si tratta di una clip curata, nella quale possiamo vedere il protagonista Rico nel bel mezzo di potenti uragani.Si tratta sicuramente di un trailer scoppiettante e denso d'azione, nel quale possiamo anche scorgere l'elemento meteorologico aggiunto alla serie, grazie al quale lo sviluppatore Avalanche potrà introdurre gli ...

Just Cause 4 - prova : L'isola di Solis è una vera perla del Sud America: le spiagge di sabbia bianca si trasformano, nel giro di poche centinaia di metri, in fitte foreste tropicali pronte ad inerpicarsi su altissime catene montuose. Il clima è piuttosto cagionevole: fareste meglio a portare un giubbotto e un paio di stivali, indispensabili per farsi largo nella neve fresca, ma anche qualcosa di più leggero, nel caso decideste di fare una capatina nelle zone ...

Just Cause 4 ed Hitman 2 utilizzeranno Denuvo : Recentemente Square Enix e Warner Bros hanno aggiornato le pagine Steam di Just Cause 4 ed Hitman 2, svelando che questi due titoli usufruiranno della tecnologia anti-tamper Denuvo. Non c'è da meravigliarsi, del resto entrambe le compagnie hanno utilizzato Denuvo in quasi tutti i loro precedenti titoli.Come riporta DSOG, IO Interactive ha eliminato il sistema Denuvo dal primo Hitman immediatamente dopo aver ricevuto i diritti da parte di Square ...

Just Cause 4 : disponibile il trailer dell'Expansion Pass : Il DLC Expansion Pass di Just Cause 4: Demoni, Temerari e Pericolo sarà disponibile nel 2019. Il nuovo teaser trailer pubblicato offre un assaggio per tutti i giocatori. Ciascun pacchetto è una raffica di nuovi contenuti per Just Cause 4: Se acquistato all'interno di Just Cause 4 Gold Edition, l'Expansion Pass offre anche 7 giorni di accesso anticipato sull'uscita di ciascuna delle tre espansioni. Per avere più informazioni sulla Gold Edition e ...

Just Cause 4 : Il Teaser Trailer dell’Expansion Pass : Il DLC Expansion Pass di JUST CAUSE 4: Demoni, Temerari e Pericolo sarà disponibile nel 2019. Il nuovo Teaser Trailer pubblicato offre un assaggio per tutti i giocatori. Ciascun pacchetto è una raffica di nuovi contenuti per JUST CAUSE 4. Tutti i contenuti dell’Expansion Pass di JUST CAUSE 4 A seguire i contenuti presenti nel DLC: Nel pacchetto 1, Temerari, gare e distruzioni raggiungono livelli tutti nuovi, con Rico in ...

Just Cause 4 : I Requisiti PC Ufficiali : Avalanche Studio in data odierna ha svelato i Requisiti PC Ufficiali di JUST CAUSE 4, il quale è entrato in fase GOLD di recente, per giungere su PC Steam, Xbox One e PS4 per il 4 Dicembre 2018. JUST CAUSE 4: I Requisiti PC Ufficiali Requisiti Minimi Sistema operativo: Windows 7 SP1 con aggiornamento piattaforma per Windows 7 (solo versione 64-bit) Processore: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz o superiore Memoria: ...