Calciomercato Juventus | Mendes avrebbe offerto James Rodriguez e De Gea RUMOURS

Calciomercato Juventus - bianconeri su due profili dal futuro brillante : Dopo Bentancur, che dopo una stagione di rodaggio e il Mondiale con l’Uruguay sembra essere esploso definitivamente, la Juventus continua a tenere sotto controllo alcuni giovani calciatori sudamericani. Si tratta di due promesse dell’Atletico Paranaense: il terzino mancino Renan Lodi e il centrocampista Bruno Guimaraes. Il primo è un classe 1998 ed è da molti additato come possibile successore di Marcelo, considerando il piede ...

Calciomercato Juventus - sprint di Paratici : possibile colpo Modric (RUMOURS) : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo e sta cercando un centrocampista di qualità per costruire una squadra ancora più forte. Nei giorni scorsi si è parlato del possibile colpo Paul Pogba, che non si è mai ambientato del tutto al Manchester United (soprattutto a causa dei numerosi contrasti con il tecnico dei Red Devils José Mourinho). Alla fine, però, il prossimo colpo a centrocampo della Juventus potrebbe essere Luka Modric, ...

Calciomercato Juventus - possibile lo scambio James Rodriguez-Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Paulo Dybala, giocatore che ha avuto un inizio di stagione piuttosto altalenante. Il forte attaccante sudamericano, infatti, non ha ancora trovato pienamente l'intesa con Cristiano Ronaldo e per questo su di lui ci sono numerose voci di mercato. Il Real Madrid continua ad essere molto interessato all'ex attaccante ...

Calciomercato Juventus - Pjanic si sarebbe offerto al Real Madrid (RUMORS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie sul Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano i movimenti di mercato del Real Madrid, che è uscito dall'abisso del tre a zero contro l'Eibar con la bella vittoria contro la Roma in Champions League. Detto ciò, nella prossima sessione di Calciomercato invernale alcuni big potrebbero lasciare il Real Madrid. Tra questi c'è anche Luka Modric, uno dei migliori centrocampisti al ...

Calciomercato Juventus - proposti 50 milioni : Pjaca e Orsolini per Chiesa (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul Calciomercato in vista delle prossime sessioni. La dirigenza bianconera sta seguendo alcuni dei più interessanti talenti del calcio italiano ed europeo. Per quanto riguarda la difesa, Fabio Paratici sta monitorando da tempo Matthijs De Ligt, talentuoso difensore centrale classe 1999. Il giovane giocatore di proprietà dell'Ajax ha messo insieme alcune prestazioni di ottimo livello ed è considerato uno dei migliori ...

Calciomercato : Alexis Sanchez forse al PSG già a gennaio - ma c'è anche la Juventus (RUMOR) : La Juventus continua a lavorare con grande attenzione in vista della prossima sessione di Calciomercato invernale. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni giocatori di grande livello che al momento sono "scontenti" nelle loro squadre. Uno di questi è Isco del Real Madrid, che con l'arrivo in panchina di Santiago Solari non è titolare. Il suo rapporto con l'allenatore si è crepato in modo preoccupante Per il centrocampista ex Malaga, ...

Calciomercato Juventus - Paratici lavora al doppio colpo De Ligt-De Jong (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per le prossime sessioni di Calciomercato. La dirigenza bianconera, infatti, ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte, per cercare di vincere la Champions League, il grande obiettivo che la Juventus insegue da oltre vent'anni (l'ultima vittoria risale al 1996, quando la squadra allenata da Marcello Lippi batté in finale l'Ajax di Van Gaal e Litmanen). Andrea Agnelli e Paratici ...

Calciomercato Juventus - Higuain potrebbe tornare in bianconero (RUMORS) : Gonzalo Higuain si è trasferito al Milan dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. L'attaccante argentino deciso di lasciare Torino, sapendo che per lui non ci sarebbe stato spazio in questa stagione. Higuain sembra essersi subito ambientato in rossonero: ha una media gol in linea con le passate stagioni e ha mostrato di avere un buon feeling con l'allenatore milanista, il sanguigno Rino Gattuso. L'ex attaccante di Napoli e ...

Calciomercato Juventus - Mendes vuole portare Ruben Neves in bianconero a gennaio : La Juventus potrebbe mettere a segno degli importanti colpi di mercato nella prossima sessione invernale. La dirigenza bianconera, infatti, ha intenzione di rinforzare il centrocampo a gennaio, considerati i numerosi infortuni che hanno condizionato il rendimento di Sami Khedira ed Emre Can. A favorire la Juventus potrebbe essere ancora il potente agente lusitano Jorge Mendes, regista delle operazioni che hanno portato in bianconero Joao Cancelo ...

Calciomercato Juventus - addio definitivo a De Gea : le ultime : Inoltre, secondo la redazione inglese di 'Sky Sport', i Red Devils avrebbero reso esecutiva la clausola di rinnovo automatico di De Gea fino al 30 giugno 2020 . CLICCA QUI per restare sempre ...

Calciomercato Juventus - Isco avrebbe rotto con il Real : può arrivare a gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo nella prossima sessione invernale. Nei giorni scorsi si è parlato di Paul Pogba del Manchester United e di Ruben Neves del Wolverhampton, ma dalla Spagna sono arrivate importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Isco, forte centrocampista spagnolo che milita nelle fila del Real Madrid. Isco è stato ...

Calciomercato - la Juventus lavora al ritorno di Vidal per gennaio (RUMORS) : La Juventus continua a lavorare con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale, dal momento che vorrebbe rinforzare il reparto mediano. Uno degli obiettivi principali del club bianconero per gennaio sarebbe Paul Pogba, ma il Manchester United di Josè Mourinho non ha alcuna intenzione di fare sconti: il centrocampista francese viene valutato tra i sessanta e i settanta milioni di euro dai "Red Devils". A gennaio, ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Jordi Alba in estate (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato e sta già pianificando le mosse per la prossima stagione. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo, dal momento che Sami Khedira e Emre Can hanno subito davvero troppi infortuni in questo inizio di stagione. Per la linea mediana si è parlato del possibile arrivo di Paul Pogba già a gennaio (il centrocampista francese non ha mai avuto un buon rapporto con il tecnico dei "Red Devils" ...

Calciomercato Juventus - Mendes può portare altri calciatori in bianconero [GALLERY] : 1/5 Jorge Mendes (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...