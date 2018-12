POTERE AL POPOLO TRENTO * FESTIVAL DELLA FAMIGLIA | ' LA PRESENZA DEL MINISTRO FONTANA È

Amministrative 2019 : POTERE al Popolo corre da solo - 'la sinistra siamo noi' : Ma davvero vogliamo consegnare Livorno alla destra? Al di là della propaganda nazionale la Lega a Livorno è sostanzialmente un coacervo di "raccattati" e riciclati della vecchia politica . Personaggi ...

Trump - la cacciata del giornalista sgradito e l’abuso di POTERE in nome del popolo : Il presidente Usa Donald Trump caccia via dalla sala stampa un giornalista della Cnn perché a lui sgradito. Nemmeno sembra più una notizia, ormai abituati alla soverchieria del potere, all’esercizio personale e padronale dell’ufficio pubblico. Quel che più fa paura, che più è indigeribile è che Trump stronca la domanda del collega americano che gli chiedeva conto del suo atteggiamento nei confronti della cosiddetta “Carovana dei migranti”, ...

Gio Evan - artista citato da Isoardi per annunciare l'addio a Salvini. "Ho votato POTERE al popolo" : "Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ultime elezioni ho votato Potere al popolo". La dichiarazione, ai microfoni di Un giorno da pecora, è di Gio Evan, l'artista e poeta da cui oggi Elisa Isoardi ha tratto le parole per il post in cui annuncia la fine della relazione col leader leghista. "Sono stato il poeta dell'amore Isoardi-Salvini, e ora anche di questo momento malinconico", commenta Evan."A me piace ...

Susanna Ceccardi - l'orrore dei compagni di POTERE al popolo : 'Vi mettiamo nelle foibe' : I pacifisti di Potere al popolo e dei centri sociali hanno minacciato il sindaco di Cascina, la leghista Susanna Ceccardi , durante una manifestazione a Livorno. I compagni hanno urlato: 'Pure voi, ...

POTERE al Popolo contro Chiara Ferragni : “Svuota di contenuto le nostre battaglie con la sua campagna contro l’hair shaming” : Potere al Popolo si scaglia contro Chiara Ferragni perché simbolo della cosiddetta “spettacolarizzazione (o peggio ancora mercificazione) della lotta antisessista e contro modelli definiti dall’altro, che rischia di svuotare di contenuto le nostre battaglie”. Così la definisce infatti Viola Carofalo, leader del partito, che in un post sul suo profilo Facebook attacca l’influencer, criticando in particolare la campagna contro ...

“Desirée fortunata”. Polemiche per il post di POTERE al Popolo. Carofalo : “Linguaggio forte - ma il concetto è chiaro” : “Che non si condivida il linguaggio lo capisco, il post è molto forte. Ma il concetto è chiaro: come mai non si parla di stupri quando le bestie sono italiani? Perché se ne parla solo quando sono stranieri?”. Viola Carofalo, leader di Potere al Popolo, capisce la bufera che si è scatenata intorno al post di un’attivista, pubblicato sulla pagina Facebook del partito. Un messaggio scritto da Rosa Pascale, attivista della Rete ...

Desirée - bufera su un post di POTERE al Popolo : 'E' stata fortunata' : Si infiamma la polemica su un post pubblicato su Facebook da Potere al Popolo, un movimento antirazzista, sul caso della morte di Desirée [VIDEO] Mariottini, la ragazza di 16 anni violentata ed uccisa in uno stabile abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Desirée [VIDEO] si drogava...ma nella sciagura è stata fortunata perché pare l'abbiano stuprata e uccisa dei migranti; è stata fortunata perché, perlomeno, le viene ...