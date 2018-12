NCIS 14 su Rai2 | la serie riparte con le repliche dopo il finale della quindicesima

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 1° e 8 dicembre : Callen ritrova Anna per un caso federale : Manca poco al finale di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera, 1° dicembre, la squadra deve occuparsi di Claudia Diaz, la pupilla del falsario peruviano Marca, che viene uccisa in prigione da un'altra detenuta. Il team di Sam e Callen deve agire quando capisce che il criminale cercherà di vendicarsi contro chiunque abbia contribuito alla cattura di Claudia. In che modo agiranno gli agenti? Intanto, problemi anche sul fronte ...

Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2 dopo la pausa - trame 24 novembre e 1° dicembre : Deeks dirà addio alla squadra? : dopo la pausa, Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2. La scorsa settimana, l'emittente non ha mandato in onda un episodio inedito della nona stagione, per riproporre una replica della serie. Un cambio di programma inaspettato per il pubblico italiano, che il sabato sera si è trovato impreparato davanti alla programmazione. Stasera, 24 novembre, NCIS Los Angeles 9 dovrebbe proseguire in maniera invariata, con la nona stagione che terminerà il 15 ...

Penultimo episodio di NCIS 15 su Rai2 con la sostituta di Abby prima del finale di stagione - anticipazioni 18 e 25 novembre : Domenica 18 novembre va in onda il Penultimo episodio di NCIS 15 su Rai2 prima del finale di stagione che sarà trasmesso il 25 novembre: si conclude così la quindicesima stagione del procedural di CBS anche per il pubblico italiano, in attesa della sedicesima che sarà trasmessa dal 2019. Rai2 trasmette in prima tv assoluta e in esclusiva per l'Italia la serie con protagonista Mark Harmon, che in questa stagione ha perso un altro dei membri ...

L’addio a Abby Sciuto in NCIS 15 in onda su Rai2 l’11 novembre con l’ultimo episodio di Pauley Perrette (video) : Con l'episodio di questa settimana va finalmente in onda su Rai2 l'addio a Abby Sciuto in NCIS 15: l'11 novembre, con il 22° episodio della quindicesima stagione, anche il pubblico italiano assiste in prima tv all'uscita dal cast di Pauley Perrette, storico volto della serie presente sin dalla prima stagione. L'attrice, tra le più pagate della tv americana per il suo ruolo nei panni dell'esperta informatica dell'NCIS, ha deciso di lasciare la ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 porta Sam - Callen e Nell nella foresta per un missile : anticipazioni 10 e 17 novembre : Torna NCIS Los Angeles 9 su Rai2 con un nuovo episodio della nona stagione. La squadra di New Orleans è invece in pausa e tornerà solamente da marzo con il resto della quarta stagione, e lascia il posto a Bull 2 nel sabato sera. Si inizia con l’episodio 9×20 dal titolo “Punto di ritorno”. Ecco la trama: Callen, Sam e Nell viaggiano attraverso la Angeles Forest alla ricerca dei pezzi di un razzo missilistico fallito, incluso un dispositivo ...

Ultimo episodio di Abby Sciuto in NCIS 15 su Rai2 il 4 novembre prima del finale di stagione : chi la sostituirà? : L'Ultimo episodio di Abby Sciuto in NCIS 15 va in onda su Rai2 il 4 novembre, a due episodi dal finale di stagione che concluderà la messa in onda in prima tv assoluta della quindicesima stagione del procedural. L'episodio dal titolo Due passi indietro (Two steps back nella versione originale) segna l'ultima apparizione di Pauley Perrette nello show di lungo corso di CBS: l'attrice ha annunciato nel corso del 2018 l'intenzione di lasciare il ...

Ultimo episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2 - anticipazioni 3 novembre : quando torna la serie? : Ultima missione per la squadra di NCIS New Orleans 4 su Rai2. Secondo la programmazione, la serie crime andrà in onda stasera, 3 novembre, con il ventesimo episodio della quarta stagione, per poi terminare la sua trasmissione. Non sappiamo per quale motivo l'emittente abbia deciso di eliminare lo show targato CBS dal suo palinsesto, dato che mancano quattro episodi al termine di NCIS New Orleans 4. La messa in onda comunque riprenderà a marzo ...

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 spinge Sam e Hidoko di nuovo insieme - anticipazioni 3 e 10 novembre : nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera, 3 novembre, Sam e Hidoko tornano di nuovo a lavorare insieme per una missione sotto copertura. I due agenti continuano a collaborare a stretto contatto, e tra loro potrebbe anche nascere qualcosa di più del semplice rapporto professionale. Come si evolverà la storia? La messa in onda di NCIS Los Angeles dovrebbe proseguire invariata fino a fine ...

Ultimi episodi di Abby Sciuto in NCIS 15 su Rai2 il 28 ottobre e 4 novembre - addio a Pauley Perrette : anticipazioni trama e promo : Con l'avvicinarsi del finale di stagione, il 28 ottobre e il 4 novembre vanno in onda su Rai2 gli Ultimi episodi di Abby Sciuto in NCIS 15: la programmazione italiana del procedural di CBS è giunta infatti al momento cruciale della quindicesima stagione, ovvero l'addio allo storico personaggio interpretato da Pauley Perrette. L'attrice, presente nel cast sin dalla prima stagione, ha lasciato la serie non senza polemiche, parlando di "svariate ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - tra un addio e missioni top secret : trame 27 ottobre e 3 novembre : Nuovo doppio appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, gli agenti dei rispettivi team si troveranno alle prese con missioni sotto copertura, e una squadra dovrà dire addio a un suo agente. Shalita Grant, interprete dell'agente Sonja Percy, hainfatti lasciato il cast di NCIS New Orleans lo scorso aprile. La sua ultima apparizione è stata nell'episodio "High Stakes", tradotto in italiano con "Doppio ...

NCIS 15 su Rai2 verso l’addio a Abby Sciuto - anticipazioni episodi del 21 e 28 ottobre : Prosegue la programmazione di NCIS 15 su Rai2, con un nuovo episodio in prima tv assoluta ogni domenica in prima serata a partire dalle 21.00. La quindicesima stagione del procedural di NBC, composta da 24 episodi, si avvia verso la conclusione con la messa in onda domenicale in anteprima per l'Italia su Rai2. Ecco la trama del ventesimo episodio di NCIS 15 dal titolo Una luce nel buio, scritto da Brendan Fehily e diretto da Bethany ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 20 e 27 ottobre : per Mosley e Callen una missione in coppia? : Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 20 ottobre, andranno in onda gli episodi diciassette per la squadra di los Angeles e il diciotto per il team di New Orleans. Ecco le anticipazioni. Si inizia con l'episodio 9×17 di NCIS Los Angeles, dal titolo “L’officina”, di cui la sinossi: Mentre indagano su un caso di persona scomparsa, il team scopre un killer che mette su degli spettacoli ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 13 e 20 ottobre : Callen perderà suo padre? : Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Negli episodi in onda stasera, Callen è pronto a fare ogni cosa pur di proteggere suo padre. Ci riuscirà oppure lo perderà? Nel frattempo, la squadra di New Orleans è alle prese con una impressionante caccia al tesoro. Vi ricordiamo che entrambe le serie sono già state rinnovate dal network americano CBS. Ecco le anticipazioni di stasera 13 ottobre. Si ...

Torna NCIS 15 su Rai2 - dal 7 ottobre nuovi episodi in prima tv : anticipazioni trama e programmazione : Dopo una pausa di due settimane Torna NCIS 15 su Rai2, a partire da domenica 7 ottobre con un solo episodio a settimana, seguita dalla serie Instinct. Rai2 ha trasmesso la prima parte di NCIS 15 nella primavera del 2018, per poi riprendere la programmazione lo scorso 17 settembre e interromperla di nuovo fino al 7 ottobre. Una programmazione come sempre ballerina, quella dei procedural su Rai2, ora ripresa però a pieno ritmo con NCIS la ...