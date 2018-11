Tria | dannoso drammatizzare dissenso Ue

Tria “Draghi non è stato inopportuno - spread dannoso a questi livelli”/ Il ministro ‘sfida’ Di Maio : Tria “Draghi non è stato inopportuno , spread dannoso a questi livelli” . Il ministro dell'economia ‘sfida’ Di Maio schierandosi dalla parte del presidente della BCE(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Manovra - Tria difende Draghi sullo spread : 'A questo livello è dannoso' : Se Luigi Di Maio ha tuonato contro Mario Draghi , colpevole di 'non fare il tifo per l'Italia' , è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a prendere le difese del governatore della Banca centrale europea: ' Draghi ha detto la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di strano. È chiaro che lo spread a ...

Manovra - Tria : Draghi ha ragione - lo spread così è dannoso : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sconfessa l'attacco del vicepremier M5s Luigi Di Maio contro il presidente della Bce, Mario Draghi . ' Draghi ha detto la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di ...

Tria : "Ha ragione Draghi - a questi livelli spread dannoso" : Non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi ...