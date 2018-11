Svelato un nuovo smartphone di Meitu con triplice fotocamera frontale e 8 GB di RAM

Dead or Alive 6 : Nuovo personaggio Svelato : KOEI TECMO Europe e TEAM Ninja sono fieri di annunciare l’arrivo di NiCO, il secondo personaggio originale che farà il suo debutto in Dead OR Alive 6. Il Nuovo personaggio è stato mostrato per la prima volta lo scorso weekend durante il Festival di Dead OR Alive a Tokyo, un evento dedicato ai fan che comprende demo, cosplay e tornei. Un Nuovo lottatore per Dead or Alive 6 L’annuncio di NiCO è stato il momento ...

Svelato il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni per la presentazione del nuovo album : Il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni ci introduce nel mondo del nuovo album che sarà rilasciato il 30 novembre proprio con il titolo di Atlantico, per richiamare l'oceano di emozioni che ha voluto includere nella sua prossima prova di studio. I Festeggiamenti per il ritorno in musica dopo i singoli Voglio e Buona Vita avranno inizio il 29 novembre con i primi eventi alla Torre Velasca, per continuare poi con le prime sessioni live ...

Samsung Galaxy F Svelato dai fornitori e da un nuovo render : Un nuovo render ci mostra lo smartphone pieghevole Samsung, del quale scopriamo nuovi dettagli grazie all'analisi dei fornitori di Samsung. L'articolo Samsung Galaxy F svelato dai fornitori e da un nuovo render proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo progetto di Ninja Theory potrebbe essere Svelato il prossimo anno : Xbox ha svelato un carico di annunci durante l'X018 di Città del Messico. Il boss Phil Spencer ha brevemente parlato degli studi che hanno acquisito di recente, dandoci una migliore idea di quando esattamente sapremo di più sul prossimo progetto di Ninja Theory.Come riporta Dualshockers, durante una sessione di interviste tra la conduttrice di Inside Xbox Julia Hardy e Phil Spencer, la coppia ha iniziato a discutere dei prossimi annunci relativi ...

Ariana Grande : nel video di “Breathin” potrebbe aver Svelato la tracklist del nuovo album : Occhi bene aperti! The post Ariana Grande: nel video di “Breathin” potrebbe aver svelato la tracklist del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Cesare Cremonini ha Svelato la super scaletta del primo concerto del nuovo tour : Stasera a Torino! The post Cesare Cremonini ha svelato la super scaletta del primo concerto del nuovo tour appeared first on News Mtv Italia.

OnePlus 6T : Svelato a New York il nuovo flagship OnePlus : Quella seguita da OnePlus è ormai diventata una strategia consolidata che il produttore cinese ha scelto di adottare anche quest’anno per i suoi apprezzatissimi smartphone. Parliamo della decisione di commercializzare un primo modello di punta durante la prima metà dell’anno per poi svelare una versione aggiornata circa 6 mesi dopo. Una scelta che, almeno negli ultimi anni, ha premiato OnePlus come dimostrano i dati di venditaribaditi nel corso ...

Com’è il nuovo OnePlus 6T appena Svelato a New York : “The Times They Are a-Changin’…”: le parole di Bob Dylan oggi si applicano anche alla telefonia, dove è più che mai vero che i tempi stanno cambiando. A New York a pochi passi dal Village tanto caro al cantastorie americano, OnePlus presenta il suo nuovo smartphone 6T e un visibilmente emozionato Pete Lau (Ceo e fondatore del brand) sale sul palco per la sua prima presentazione in inglese, con uno stile e in una location difficilmente ...

Ariana Grande ha dato una risposta LOL a un fan che credeva fosse già stato Svelato il titolo del nuovo album : A volte una caption è solo una semplice caption The post Ariana Grande ha dato una risposta LOL a un fan che credeva fosse già stato svelato il titolo del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Xiaomi Mi Mix 3 : Svelato il nuovo top di gamma che integra fino a 10GB di RAM : E’ da mesi che trapelano indiscrezioni riguardanti il nuovo modello di smartphone Mi Mix, di Xiaomi, la linea di telefoni che ha lanciato la moda dei dispositivi “borderless”, per lasciare maggiore spazio al display riducendo sempre più le cornici. In tal senso la strategia di Xiaomi è quella di seguire la stessa strada dei precedenti modelli, e per questo il nuovo dispositivo presentato oggi non delude di certo. Xiaomi Mi Mix ...

Hitman 2 : Svelato il nuovo trailer “L'Intoccabile” : Warner Bros. Interactive Entertainment è lieta di annunciare il nuovo trailer di Hitman 2, intitolato "L'Intoccabile", e nel quale potremo dare uno sguardo un po' più approfondito ad alcune delle nuove destinazioni che spettano per il nostro Agente 47.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner per tutti i dettagli: Read more…

Gazzelle ha Svelato la tracklist del nuovo album “Punk” : In uscita il 30 novembre The post Gazzelle ha svelato la tracklist del nuovo album “Punk” appeared first on News Mtv Italia.

Svelato il nuovo amore di Emily in Criminal Minds 14 - Stephen Bishop entra nel cast come Andrew Mendoza : Tra le novità di Criminal Minds 14, come anticipato dalla showrunner Erica Messer, ci sarà un nuovo interesse amoroso per Emily, che ora ha anche una faccia e un nome. TvLine ha Svelato che si tratta di Stephen Bishop, nuovo volto ricorrente della serie di lungo corso di CBS nei panni di Andrew Mendoza. Ex giocatore di baseball prestato alla recitazione, già interprete di un agente dell'FBI nella serie Imposters, Bishop ha recitato in ...

Amici 18 : Svelato il Nuovo Professore di Ballo! : I canali ufficiali del talent show Amici hanno reso pubblica una spettacolare notizia. A sostituire l’insegnante di ballo Garrison Rochelle, sarà Timor Steffens. Scopriamo insieme chi è! Sui nostri teleschermi tra meno di un mese si riaffaccerà il talent show più amato dal pubblico italiano, “Amici”. La diciottesima edizione sembra essere ricca di tantissime scoppiettanti novità. Precedentemente vi avevamo Svelato che a ...