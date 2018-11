Camera | giallo su gesto di Conte ai banchi del Pd Fiano | “Si è rivolto a me?” E lui

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018) “Questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare. E non è lei, presidente, a stabilire come e quando verrà discusso. Semmai, il presidente dellainsieme ai capigruppo”. Accalorato intervento, in Aula, dopo l’impasse sul ddl Anticorruzione, da parte del deputato dem Emanuele. Che a un certo punto, dopo undel presidente del Consiglio, Giuseppe, si interrompe: “Si èa me?”, poi spiega: “mi ha fatto ilcome a dire ‘ci vediamo fuori’“. Il capo del governo, in tutta risposta, fa un altrocon la mano del tipo: “Ma cosa sta dicendo?”. L'articolosudiaidel Pd.: “Si èa me?”. E lui: “Ma che sta dicendo?”. Bagarre in Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.