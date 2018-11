Twilight 10 anni | torna il film al cinema per l’anniversario | curiosità e trama

Twilight - dieci anni dopo la prima volta : che fine hanno fatto gli attori? : Il 21 novembre 2008 Twilight sbarcò nei cinema italiani e americani e conquistò tutti i botteghini del mondo. Il primo film della saga che adatta per il grande schermo i romanzi – già best seller – di Stephenie Meyer su vampiri, licantropi e storie d’amore teoricamente impossibili finì per incassare quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di soli 37: tutto ciò lo trasformò in un blockbuster di enorme ...

10 anni da «Twilight» : la mela proibita del vampiro : Edward CullenRobert PattinsonBella SwanKristen StewartJacob BlackTaylor LautnerAlice CullenAshley GreeneEmmett CullenKellan LutzRosalie HaleNikki ReedEsme CullenElizabeth ReaserJessica StanleyAnna KendrickCharlie SwanBilly BurkeJamesCam GigandetSam UleyChaske SpencerAroMichael SheenJaneDakota FanningVictoriaRachelle LefevreCarlisle CullenPeter FacinelliMike NewtonMichael WelchBilly BlackGil BirminghamRenesmee CullenMackenzie FoyJasper ...

Twilight - dieci anni dopo la prima volta : che fine hanno fatto gli attori? : Il 21 novembre 2008 Twilight sbarcò nei cinema italiani e americani e conquistò tutti i botteghini del mondo. Il primo film della saga che adatta per il grande schermo i romanzi – già best seller – di Stephenie Meyer su vampiri, licantropi e storie d’amore teoricamente impossibili finì per incassare quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di soli 37: tutto ciò lo trasformò in un blockbuster di enorme ...

Robert Pattinson - 10 anni di Twilight e di stile : Ma ve lo ricordate Robert Pattinson a Los Angeles per la première di Twilight nell’ormai lontano 2008? Sono passati 10 anni dall’inizio della saga cinematografica che lo avrebbe lanciato nell’olimpo degli attori più amati di Hollywood eppure, almeno a noi, sembra ieri. Sarà che un pò in generale il 2008 è stato uno degli anni più floridi per la cultura pop (il rehab di Britney Spears, l’elezione di Barack Obama ...

10 anni di Twilight : Edward e Bella tornano al cinema : Il 21 novembre del 2008 esordiva sul grande schermo il primo film di una delle saghe che è entrata di diritto nella storia del cinema. Cinque pellicole diventate un vero e proprio fenomeno tra...

10 anni di Twilight : Edward e Bella tornano al cinema : Cinque pellicole diventate un vero e proprio fenomeno tra gli adolescenti di tutto il mondo, che hanno incassato globalmente più di 3,3 miliardi di dollari e che hanno lanciato nel firmamento delle ...

Twilight con Kristen Stewart e Pattinson compie 10 anni e torna al cinema : Kristen Stewart e Robert Pattinson, Twilight di nuovo al cinema: ecco quando Twilight torna al cinema, esattamente dieci anni dopo la prima proiezione. È infatti passato un decennio quando il film tratto dall’omonimo libro di Stephanie Meyer è sbarcato sul grande schermo lasciando il segno. Per festeggiare questo importante anniversario la casa di produzione Eagle […] L'articolo Twilight con Kristen Stewart e Pattinson compie 10 anni ...