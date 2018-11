Toninelli intervistato dai bambini “Alla lavagna” | bufera sulla Rai | “Nemmeno l’Istituto

fanpage

: #Toninelli intervistato dai bambini #AllaLavagna. “Tranquilli bimbi va tutto bene, fa così quando è concentrato”. - pirata_21 : #Toninelli intervistato dai bambini #AllaLavagna. “Tranquilli bimbi va tutto bene, fa così quando è concentrato”. - fanpage : Toninelli intervistato dai bambini #allalavagna', bufera sulla Rai: 'Nemmeno l'Istituto Luce' - massisironi : RT @MadeinJapan2015: Avete mai considerato l'oggettiva possibilità che i bambini del programma #allalavagna dopo aver intervistato #Salvini… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Anche dopo la messa in onda della puntata di Alla Lavagna con il ministro Danilo, la Rai finisce nella: "Anche dopo la messa in onda della puntata con, sul Web numerosi utenti hanno protestato contro la Rai: "Una classe piena di, i sorrisi plastificati, le telecamere, le domande già preparate, alla lavagna il ministro dell'interno a parlare di sovranismo o il ministro delle infrastrutture a parlare di non so che. Roba da Corea del Nord", è una delle critiche mosse al programma di Rai3.