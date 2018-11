Inps - con più controlli calano i giorni di malattia dei dipendenti pubblici : I dipendenti pubblici si sono ammalati di meno nel terzo trimestre del 2018. Nel periodo che va da luglio a settembre gli impiegati del pubblico settore hanno avuto 4,4 milioni di giorni di malattia, -...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Q100 nuovo scontro tra Inps e Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 novembre 2018 vedono proseguire lo scontro a distanza tra Inps e Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100. In particolare, il nodo del contendere resta ancora quello delle coperture, stante che secondo le stime tecniche non risulterebbero sufficienti per garantire l'avvio della flessibilità previdenziale promessa dall'esecutivo. Una posizione sulla quale però il Ministero del lavoro ...

Quota 100 : per l'Inps i conti non tornano ma il Governo va avanti - si attende il decreto : Ancora una discussione aperta quella sulla Quota 100 per la quale si attende il decreto che dovrebbe essere emanato entro dicembre. Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Tito Boeri, infatti, i conti non tornano, ma il Governo va avanti ed entro Natale il famigerato sistema della Quota 100 potrebbe diventare operativo. Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera, che riporta le recenti dichiarazioni ...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Quota 100 - l’allarme di Boeri sulle pensioni : “I conti non tornano - Inps rischia l’assalto” : "In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L’idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l’anno non è minimamente supportata da alcuna delle simulazioni che ci hanno chiesto. Ma quando ho sollevato il problema, ho avuto solo aggressioni verbali e tentativi di screditarmi", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando della riforma Quota ...

Tito Boeri : "Su Quota 100 i conti non tornano. L'Inps rischia l'assalto" : "I conti non tornano". Lo dice con chiarezza Tito Boeri, presidente delL'Inps che al Corriere della Sera spiega i rischi della riforma delle pensioni che il Governo ha intenzione di portare a termine. Le simulazioni fatte, sottolinea, mettono in evidenza un inevitabile aumento della spesa. Boeri lancia poi un allarme: il governo ha fatto promesse molto impegnative sulla previdenza e L'Inps rischia l'assalto. I suoi dipendenti subiscono troppo ...

Boeri : «Su quota 100 troppe promesse e conti sbagliati Ora l’Inps rischia l’assalto» : Il presidente dell’Istituto di previdenza: «Pericoloso delegittimare gli organi indipendenti. Dalla nascita del governo ci sono stati continui rilanci: uno pensa invece che a un certo punto si scenda con i piedi per terra e ci si misuri con i vincoli»

Maternità e congedo straordinario per assistenza disabili : le regole Inps : Con messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 l’Inps ha fornito le prime importanti indicazioni sulla gestione dell’indennità di Maternità e congedo straordinario, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio. Prima di entrare nel merito del messaggio è opportuno fare un passo indietro. Maternità e congedo straordinario: cosa prevede la normativa La legge (Dlgs. n. 151/2001) riconosce un’apposita indennità economica a ...

Infortuni - Fillea a Inps e Inail : "In edilizia battaglia contro lavoro nero e grigio" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - Noi chiediamo "all'Inail ma anche all'Inps e agli altri istituti di so[...]

Inps - la Corte di Cassazione dà ragione alla funzionaria che denunciava l’assenza di concorsi. Ma è ancora demansionata : La Cassazione dà ragione alla funzionaria dell’Inps di Crotone punita e demansionata più volte per aver preteso di sapere se il proprio diretto superiore gerarchico avesse mai svolto un concorso pubblico, come prevede la legge. alla saga di Maria Teresa Arcuri si aggiunge così un nuovo capitolo, rovinoso per l’Istituto e di parziale soddisfazione per la dipendente che tra 10 mesi andrà in pensione, senza le mansioni collegate alla sua qualifica ...

Concorso Inps 967 posti : le nuove date delle prove orali : Sono state rese note le nuove date delle prove orali del del Concorso Inps 967 posti di Consulente protezione sociale. Dopo la pubblicazione della prima tranche di prove (29 ottobre-5 dicembre 2018), ecco ora le nuove convocazioni che si terranno dal 10 dicembre al 18 dicembre 2018, a ridosso del Natale. Come la stessa Inps ha scritto nella sua nota sul portale, per la calendarizzazione delle prove orali la commissione esaminatrice ha estratto ...

Contributi Inps e partite Iva : le scadenze fiscali di novembre : Il penultimo mese dell'anno si preannuncia uno dei più ricchi di date da segnare sul calendario: ecco i giorni che i...

Nuovi controlli dell’Inps sui contributi previdenziali di badanti - colf e baby sitter : L’Inps ha avviato una campagna di accertamenti sul lavoro domestico e sui relativi contributi che i datori di lavoro devono pagare per il proprio dipendente. badanti, baby sitter e colf sono le figure più diffuse di collaboratori che prestano servizio per le famiglie italiane e per soggetti bisognosi di assistenza. La legge italiana prevede che per i servizi di questi lavoratori è necessaria una assunzione a tutti gli effetti, secondo quanto ...

Contributi domestici non pagati : al via i controlli Inps “Silenti 2018” : L’Inps bussa alle porte dei datori di lavoro che impiegano in famiglia una colf, badante o una baby sitter. Infatti è partita il 20 ottobre scorso l’operazione Inps c.d. “Silenti 2018”, che ha l’obiettivo di scovare tutti quei datori di lavoro domestici che non sono in regola con i relativi versamenti Contributivi. Ma quali sono i Contributi domestici non pagati? In particolare, l’attività di vigilanza prevede che venga inviato un avviso bonario ...