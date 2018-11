È arrivata la maglia “smart” contro le scottature

wired

(Di martedì 20 novembre 2018) Dici wearable e pensi allo smartwatch, mentre in realtà le possibilità offerte dai dispostivi indossabili sono molte di più e riguardano diverse parti del nostro corpo. Per esempio ci sono le magliette smart in grado di fornire informazioni su una determinata attività: da quelle che integrano una fotocamera per offrire una visione in soggettiva di un atleta durante la sua gara, ad altre che registrano parametri vitali come il battito cardiaco. In quest’ultimo filone si inserisce la t-shirt realizzata da Adam & Aoki, che aiuta i bambini a evitare le. Partendo da una generale sottovalutazione delle insidie derivanti dalla mancanza di limiti nell’esposizione al sole – si va dai banali arrossamenti fino al cancro delle pelle – l’azienda olandese gestita da Nick Penhale Smith ha creato unache sfrutta la nanotecnologia per rilevare i raggi ultravioletti dallo spettro di ...