Cristina D' Avena si inventa sexy | ma con le solite canzoni

L’instore tour di Cristina D’Avena per Duets Forever - da Torino a Taranto : tutte le date : L'instore tour di Cristina D'Avena per Duets Forever partirà da Torino il prossimo 23 novembre, nel giorno dell'uscita del nuovo album dell'artista italiana, Duets Forever - Tutti cantano Cristina. La regina delle sigle dei cartoni animati anni 90 torna con un nuovo disco di duetti, disponibile in tutti i negozi da venerdì 23 novembre per Crioma e Warner Music. All'intero 16 tra le più belle sigle dei cartoni animati, in duetto con artisti ...

Cristina D’Avena : “Ai concerti mi gridano ‘Escile’ - so di essere il sogno erotico di molti uomini” : Ha venduto oltre sette milioni di dischi e i suoi concerti sono sempre sold out: tutti conoscono le canzoni di Cristina D’Avena che, come immaginabile, piace ai più piccoli ma tra i suoi fan ci sono anche quelli che sulla carta d’identità segnano qualche anno in più. “Memole dolce Memole”, “Il valzer del moscerino”, “Occhi di gatto”, “Kiss me Licia”, “I puffi” e una lista ...

