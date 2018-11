Roma si aggiudica bando europeo su verde orizzontale da 4 milioni

Roma : aggiudicata gara per sfalcio verde : Raggi: da lunedì si parte Roma – Da lunedi’ prenderanno il via su tutta Roma gli interventi di sfalcio e potatura del verde , che in diverse zone della citta’ sta invadendo marciapiedi e strade. Il sindaco di Roma , Virginia Raggi, l’assessore capitolino alla Sostenibilita’ ambientale, Pinuccia Montanari, e il presidente della commissione capitolina Ambiente, Daniele Diaco, hanno presentato l’aggiudicazione del ...

La Capitale si tinge di giallorosso! Lazio ko - la Roma si aggiudica il derby : gol e spettacolo - vince la squadra più motivata : La Roma scaccia la crisi rifilando 3 gol alla Lazio nel derby della Capitale: i gol di Pellegrini, Kolarov e Fazio premiano la squadra più motivata Roma, Città Eterna. Come eterna è la rivalità che divide le sue due anime: quella giallorossa e quella biancoceleste, Roma e Lazio, di fronte oggi, per l’ennesimo derby che accende una delle più belle rivalità del calcio italiano. Una partita importante, non solo per tutto ciò che ...