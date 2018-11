Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena perde 3-2 con Civitanova una gara infuocata

Pallavolo - l’Azimut Modena non lascia scampo a Sora : gli uomini di Velasco trionfano 3-0 : La squadra modenese vince senza soffrire contro Sora , diciassette i punti per Urnaut Si torna in campo al PalaPanini e il pubblico di Modena risponde alla grande, sono 4815 i presenti al “Tempio”. Prima del match il Presidente Catia Pedrini ha dedicato ai 3502 abbonati gialloblù il premio Lega Volley come miglior tifoseria 2017/18, a seguire ha consegnato il premio come miglior centrale a Simone Anzani. l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio ...

Pallavolo – L’Azimut Modena in Puglia per quattro giorni di preparazione : quattro giorni di preparazione in Puglia e tre allenamenti congiunti in settimana per Azimut Leo Shoes Modena con Taviano, Casarano e Monza. Denys Kaliberda aggregato al gruppo Sarà una settimana intensa per la Azimut Leo Shoes Modena guidata dall’Assistant Coach Luca Cantagalli. La squadra è partita questa mattina in aereo da Bologna per Bari e da oggi a venerdì proseguirà la preparazione in Puglia presso il Palazzo dello sport di ...