Meno investimenti e caro-spread Bilancio Ue | i pericoli per l' Italia

Imprese under 35 : quasi un quinto in Meno in 7 anni. Servono investimenti e misure efficaci : nonostante le tante misure in campo, decine anche a livello regionale, sono sempre meno i giovani imprenditori in attività: le aziende under 35 registrate sono, infatti, crollate del 19% negli ultimi sette anni. Lo stupore è ancor maggiore se si pensa al pacchetto di misure a favore dell’imprenditoria giovanile adottate negli ultimi anni. Ma non tutte hanno avuto successo...