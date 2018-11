Equitazione | FEI Jumping World Cup 2018 2019 | più ombre che luci per gli azzurri a

Equitazione - FEI World Cup Jumping Stoccarda 2018 : azzurri sottotono - nessuno al jump-off. Lorenzo De Luca 13° : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Germania: a Stoccarda oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off, al quale però purtroppo non sono giunti italiani. Lorenzo De Luca è giunto 13°, Michael Cristofoletti si è classificato 17°, infine ha chiuso solo 34° Alberto Zorzi. Ad ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Stoccarda 2018 : vince ancora Isabell Werth - dominio tedesco : Conclusa a Stoccarda la tappa della World Cup di Dressage: anche in Germania, dopo il netto successo di Lione, si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Bella Rose vince con 85.660 davanti alla connazionale Dorothee Schneider su Sammy Davis jr., che si accontenta della piazza d’onore con 81.840 (quasi quattro punti percentuali di ...

Equitazione - FEI World Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Stoccarda : Quinta tappa per la FEI World Cup di Equitazione 2018-19. Sarà la città Stoccarda ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il German Master avrà in programma gare di dressage, salto e driving, oltre alla competizione riservata ai pony e ad altre gare minori. Nella prova di salto saranno tre i cavalieri azzurri protagonisti a Stoccarda. Il primo è Michael Cristofoletti che gareggerà con Belony, Cabaliero 2 e Sig Debalia; ...

Equitazione - FEI World Cup Stoccarda 2018-2019 : in Germania spazio a dressage - salto e driving : Nuova tappa per la FEI World Cup di Equitazione 2018/19, che questa settimana fa tappa a Stoccarda, in Germania, in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il German Master vedrà infatti disputarsi gare di dressage, salto e driving, oltre alla competizione riservata ai pony e alle gare minori, per una full immersion di cinque giorni nel mondo dei cavalli. Tra i protagonisti annunciati c’è sicuramente la padrona di casa ...

Equitazione - il campano Vittorio De Iulio argento agli Europei FEI giovanili di Lione : Dopo l'oro mondiale dello scorso anno, anche quest'anno l'atleta campano Vittorio De Iulio ha portato a casa una medaglia importante, conquistando l'argento ai FEI Reining Europen Championship Junior ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Lione 2018 : Lorenzo De Luca torna a ruggire e scala la classifica : torna in gara Ensor de Litrange LXII e Lorenzo De Luca torna subito a volare: l’azzurro ha chiuso al secondo posto nella tappa di Lione della World Cup di salto ostacoli. Delle tredici puntate in programma, quella transalpina era la quarta e De Luca ha mosso la classifica dopo aver saltato le prime due prove ed aver poi fatto registrare lo zero a Verona. Per la classifica verranno presi poi in considerazione i sette migliori risultati ...

Equitazione - FEI World Cup Driving Lione 2018 : successo dell’elvetico Jérome Voutaz - rovinata la festa olandese : Si è disputata a Lione, in Francia, la prima tappa della FEI Driving World Cup di Equitazione: a rovinare la festa olandese, con gli Orange che avevano monopolizzato i primi tre posti in qualifica, ci ha pensato lo svizzero Jérome Voutaz, che dopo essersi guadagnato il drive-off per il rotto della cuffia ha messo in riga gli olandesi Koos De Ronde e Bram Chardon. L’elvetico Voutaz ha chiuso la prova di spareggio in 163.52, mentre De Ronde ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Lione 2018 : Lorenzo De Luca secondo! L’azzurro si inchina solo all’elvetico Martin Fuchs : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Francia: a Lione oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che ha visto concludersi da pochissimo l’evento clou. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off. Ad imporsi è stato l’elvetico Martin Fuchs su Clooney, che ha completato anche il secondo tracciato con un ...

Equitazione - FEI Driving World Cup 2018-19 : tripudio olandese nella prima giornata : Nuova tappa per la Coppa del Mondo di Equitazione, specialità Driving, che a Lione ha visto un vero e proprio tripudio olandese nella prima competizione, con ben tre orange ai primi tre posti, che si sono giocati il primato al drive-off. Il successo va infatti al terzetto composto da Bram Chardon, Lianne Chardon e Mauritis Hallo, capaci di completare la prova in 322.65 secondi (appena 4” di penalità), aggiudicandosi il montepremi di ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Lione 2018 : vince Isabell Werth - 15° Pierluigi Sangiorgi : Conclusa a Lione la tappa della World Cup di Dressage: in Francia si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Emilio vince con 84.410 davanti allo svedese Patrik Kittel su Delatio, che si accontenta della piazza d’onore con 80.980 (quasi tre punti percentuali e mezzo di ritardo). Terza piazza e gradino più basso del podio per l’amazzone ...

Equitazione - FEI Dressage Lione 2018 : successo per la tedesca Isabell Werth - 15esimo Pierluigi Sangiorgi : Prova di Gran Prix di Dressage della FEI World Cup di Lione nel segno della tedesca Isabell Werth, che su Emilio si è imposta totalizzando un punteggio di 75.326 %, aggiudicandosi così il montepremi di 4,050.00€, nonostante un ingresso non eccezionale, valutato con un 4 da quattro giudici su cinque. Per il resto qualche leggera sbavatura nella passeggiata raccolta e sui cambi di appoggio, per un esercizio comunque molto pulito. Secondo posto per ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : vince il tedesco Daniel Deusser. Quinto Luca Marziani : L’Equitazione mondiale ha incantato l’Italia: Verona ho ospitato Fieracavalli 2018 ed oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che ha visto concludersi da pochissimo l’evento clou. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben quattordici netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off. Ad imporsi è stato il tedesco Daniel Deusser su Calisto Blue, che ha completato ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : nella terza giornata si impone Leopold van Asten. Ottavo Gabriele Grassi : L’Equitazione mondiale è sbarcata in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domani vedrà l’evento clou. Oggi si è svolta la seconda gara che fa da antipasto alla competizione che assegnerà punti per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ad imporsi è stato l’olandese Leopold van Asten su VDL Groep Beauty, che ha completato il ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : nella seconda giornata si impone Peder Fredricson. Settimo Alberto Zorzi : L’Equitazione mondiale è sbarcata in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domenica vedrà l’evento clou. Oggi si è svolta la prima gara che fa da antipasto alla competizione che domenica assegnerà punti per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ad imporsi è stato lo svedese Peder Fredricson su H&M Christian K, che ha completato il ...