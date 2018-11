Recensione Fallout 76 per Playstation 4

Blastingnews

: Bene ma non benissimo. Anzi, male. - spaziogames : Bene ma non benissimo. Anzi, male. - Multiplayerit : Inizia il nostro viaggio verso la recensione vera e propria! - Everyeye : Fallout 76: le prime 30 ore nel West Virginia in attesa della recensione -

(Di sabato 17 novembre 2018)76 è il seguito spirituale di4, o per meglio dire uno spin off: il gioco infatti si colloca in mezzo agli avvenimenti del quarto capitolo. La storia di76 è la medesima: il giocatore si sveglia nel fantomatico Volt 76 che viene spesso citato in4, il solito PG customizzato, e bisognerà sopravvivere in mezzo ad una terra post apocalittica in stile The Walking Dead ma senza zombie e molti mutanti o nemici di ogni genere. Una storia molto banale ma che viene usata come pretesto ormai in molti giochi. Una gameplay visto e rivisto Riguardo al gameplay il gioco è molto solido, sia i tasti del controller che della tastiera risultano molto fluidi e con poche incertezze, mentre per la personalizzazione dei personaggi come ognio Skyrim tutto risulta molto complesso e articolato: si va dalla semplice modifica del sesso fino a personalizzare tutto il vostro ...