Infortunio Khedira | nuovo stop per il centrocampista della Juve | le ultime

Guai per la Juventus - Infortunio per Khedira : rischia un lungo stop - ecco la situazione : È arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Sami Khedira dopo il nuovo problema avvertito martedì sera, nella sfida di Champions League tra la Juventus e lo Young Boys. ecco il comunicato ufficiale della Juventus sull’infortunio: “Gli esami hanno confermato la presenza di unalesione ai flessori della coscia sinistra. Ha già iniziato le cure specifiche e la prossima settimana verranno effettuati nuovi ...

Juventus - Infortunio al flessore per Khedira. Anche Rugani ai box : è frattura : Dopo la vittoria europea contro lo Young Boys la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida con l' Udinese valida per l'ottava giornata di Serie A. Alla ripresa alla Continassa non hanno ...

Juventus - doppio Infortunio : si fermano Khedira e Rugani : Brutte notizie per Massimiliano Allegri il giorno dopo la convincente vittoria contro lo Young Boys. Khedira ha accusato un nuovo problema alla coscia sinistra, che lo aveva già tenuto ai box, e sarà costretto a fermarsi anche Daniele Rugani. Ecco il report ufficiale della Juventus: “Come sempre accade nelle sedute post partita, chi ha giocato ieri si è dedicato a un allenamento di recupero, mentre il resto della squadra, cui è ...

Juventus - Infortunio per Khedira e Rugani : i dettagli : Khedira e Rugani costretti ad uno stop per infortunio come comunicato dalla Juventus attraverso una nota apparsa oggi sul sito ufficiale Juventus alle prese con qualche acciacco. Quest’oggi il club bianconero ha diffuso un comunicato in merito alle condizioni di Khedira e Rugani, entrambi costretti ad uno stop per infortunio. “Alla seduta non hanno preso parte Rugani e Khedira. Il difensore, nella partita di Frosinone, ha ...

Infortunio Khedira - tegola Juventus : ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Khedira – La Juventus è tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Infortunio Khedira - brutte notizie da casa Juventus : il comunicato e le ultime su Douglas Costa : Infortunio Khedira, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista della Juventus: i dettagli Sami Khedira è uscito acciaccato dall’incontro di ieri sera della Juventus contro il Valencia. A poche ore dalla gara, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “I bianconeri sono tornati a Torino nella tarda mattinata ...

