Volley – Serie A2 maschile | il Club Italia Crai si prepara alla trasferta di Cisano

Volley femminile - serie A1 2018-2019 sesta giornata : impegni tosti per le “capolista a sorpresa” Busto e Casalmaggiore : C’è una coppia al comando del massimo torneo tricolore e di questa coppia, al momento, non fa parte né Conegliano, né Novara. La colpa è di un calendario un po’ ballerino in queste prime settimane di campionato ma anche di qualche distrazione di troppo delle novaresi nell’ultimo turno. Sta di fatto che le capolista “a sorpresa” o “per caso” che dir si voglia Casalmaggiore e Busto Arsizio si godono il magic moment e non vogliono ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Busto Arsizio batte Chieri e aggancia Casalmaggiore in testa : Busto Arsizio ha agganciato Casalmaggiore in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Chieri a domicilio con un netto e rapido 3-0 (25-20; 25-12; 25-19) nel posticipo della quinta giornata di campionato, hanno infilato il quarto successo in campionato confermando la propria imbattibilità (hanno già osservato il turno di riposo) e si confermano al comando con lo stesso numero di punti delle ...

Chieri Busto Arsizio streaming video Rai : dichiarazioni e orario - Volley Femminile Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Chieri Busto Arsizio: streaming video e tv del match, valido nella 5giornata di Serie A1 di Volley Femminile, oggi 15 novembre.

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : quinta giornata. Casalmaggiore capolista! Conegliano vince - Novara si salva : Questa sera si è giocata la quinta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, secondo turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano che si avvicina al giro di boia del girone di andata. Questa volta Scandicci, tra le favorite per il titolo, ha osservato un turno di riposo mentre per il resto c’è stato grande spettacolo con anche diversi colpi di scena. Casalmaggiore non si ferma più, infila la quarta vittoria ...

Volley - Serie A1 femminile 2018-2019 : quinta giornata. Tornano in campo le big : doppio testa coda per Conegliano e Novara : Dopo la giornata delle outsider, quella vissuta nello scorso week end con Conegliano e Novara impegnate nella Supercoppa e Busto Arsizio a riposo, il secondo turno infrasettimanale della Serie A1 presenta il ritorno in campo delle tre squadre fin qui imbattute del massimo campionato femminile, tutte con impegni piuttosto abbordabili. La classifica attuale del campionato di A1 vede cinque prime della classe a quota 9 punti e tra queste non c’è la ...

Samsung Volley Cup – I risultati della 4ª giornata di Serie A femminile : insolito gruppone in vetta : Samsung Volley Cup: tris Pomì e Banca Valsabbina, balzo in vetta alla classifica con UYBA e Igor. La quinta capolista è la Savino Del Bene. Ripartono Saugella e Il Bisonte Singolare ‘gruppone’ in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. All’indomani della Supercoppa Samsung Galaxy A, conquistata dall’Imoco Volley Conegliano a spese dell’Igor Gorgonzola Novara, si è disputata la 4^ ...

Volley femminile - Serie A1 : quarta giornata. Cinque capoliste! Vittorie di Casalmaggiore - Scandicci e Brescia : Nel pomeriggio si è disputata la quarta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, solo Cinque partite in programma perché Conegliano e Novara recupereranno il loro incontro a fine mese visto che ieri sera si sono fronteggiate nella Finale della Supercoppa Italiana vinta dalle Pantere di fronte al proprio pubblico. Le due grandi favorite per lo scudetto erano dunque ferme al pari della capolista Busto Arsizio che ha osservato un ...

Samsung Volley Cup Serie A1 : Millenium domenica a Filottrano : Millenium alla prova Filottrano domenica, oggi si parte per le Marche. Seconda trasferta consecutiva per la Banca Valsabbina Millenium Brescia: nella quarta giornata d’andata della Samsung Cup Serie A1 2018-19 le Leonesse affronteranno la Lardini Filottrano Reduci dalle due vittorie contro Il Bisonte Firenze e Club Italia Crai, le ragazze di coach Enrico Mazzola stanno preparando nel dettaglio una gara chiave per la salvezza, contro ...

Volley femminile - serie A1 2018-2019. Quarta giornata : largo alle inseguitrici nel giorno della Supercoppa : Big match rimandato per Supercoppa tra le due squadre che il big match lo dovevano giocare. Mentre Conegliano e Novara si contendono il primo trofeo della stagione e la terza capolista Busto Arsizio osserva il turno di riposo, la Quarta giornata di serie A1 donne offre comunque tanti spunti interessanti. Fari puntati su Scandicci dove la Savino del Bene, due vittorie e una sconfitta contro Novara finora, punta a raggiungere la vetta ...

Volley Club Frascati - prima vittoria per la serie C femminile. Luna Cicola : «Ci darà fiducia» : Roma – prima vittoria in campionato per la serie C femminile del Volley Club Frascati. Al quarto tentativo, le ragazze allenate da coach Fosco Cicola hanno conquistato i tre punti. Nel match interno di sabato al palazzetto di Vermicino, le tuscolane hanno piegato con un netto 3-0 la Spes Juventute: dominio frascatano nei primi due set (25-14 e 25-19), poi nel terzo c’è stato da battagliare e la serie C del Volley Club Frascati non si è ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della giornata. Egonu show - solida Bosetti - ok Danesi-Sylla : Nel weekend si è disputata la terza giornata della Serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu. Nel giorno caratterizzato soprattutto dal suo coming out, la stella della pallavolo italiana domina in campo come sa fare e trascina Novara all’agevole vittoria contro Bergamo: bastano i suoi 16 punti (3 aces, 2 muri, ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : terza giornata. Novara e Busto rispondono a Conegliano : Novara e Busto Arsizio proseguono la propria marcia in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le due capoliste vincono con un doppio 3-0 i propri incontri validi per la terza giornata e rispondono a Conegliano che ieri aveva espugnato Monza nell’anticipo del sabato sera. Le piemontesi hanno surclassato Bergamo non facendo mai andare le orobiche oltre quota 15 punti per set: a fare la differenza Paola Egonu (16 ...

Diretta/ Civitanova Trento streaming video tv Rai : la lunga storia del match - Serie A1 Volley maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Civitanova Trento: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 5giornata della Serie A1 Superlega.

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Conegliano non fa sconti - le Pantere espugnano Monza : Conegliano mostra i muscoli nell’anticipo della terza giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile ed espugna il campo della temibile Monza con un perentorio 3-0 (27-25; 25-19; 25-19), infilando così il secondo successivo consecutivo in campionato (giovedì aveva osservato il turno di riposo) e agganciando Novara e Busto Arsizio in vetta (ma le piemontesi e le Farfalle giocheranno domani pomeriggio). Le Campionesse d’Italia ...