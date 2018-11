Manovra | nuovo altolà dell' Austria | ' Non è cambiata | Bruxelles reagisca'

Italia : Tria invia a Ue lettera su Manovra e debito - nuovo DPB : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tria invia a Ue lettera su Manovra e debito e il nuovo DPB : "2 - 4% deficit - limite invalicabile" : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese" assicura Giovanni Tria nella lettera,spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto "ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti ...

Ministro Tria invia lettera Ue sulla Manovra e debito - nuovo Dpb : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio 2019 insieme a una lettera di accompagnamento che ...

Scuola - sindacati di nuovo in pressing sulla Manovra : Ore decisive per la Manovra, attualmente al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà approvarle gli emendamenti entro giovedì 15 novembre 2015, prima dello sbarco in Aula a ...

Eurogruppo di fuoco : nuovo duello sulla Manovra italiana : Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Mi aspetto da un Commissario europeo che sia molto cauto nelle valutazioni che hanno una chiara incidenza e una chiara coloritura politica", "le ...

Manovra - verso nuovo aumento sigarette : 18.48 Si profila un nuovo aumento per le sigarette, circa +10 centesimi a pacchetto. E' quanto si evince dalla relazione tecnica che accompagna la Manovra. Nel 2019 sono previsti rincari delle tasse per i tabacchi di 132,6 milioni. E arriva il 'bonus eccellenze' per i 'cervelloni': uno su 10 avrà chance di posto fisso. Lo sconto,fino a 8mila euro,per incentivare l'assunzione di laureati con '110 e lode' e meno di 30 anni e dottori di ricerca ...

La realtà non si allinea alla Manovra : l'Istat vede il pil fermo. Nuovo richiamo della Commissione Ue : Per la prima volta dal 2014 l'Istat vede un pil fermo: nessuna evoluzione nel terzo trimestre dell'anno rispetto ai tre precedenti, solo uno 0,8 in più su base annua. Poco. La realtà non incrocia l'ottimismo della manovra economica del governo gialloverde bocciata dalla Commissione europea. E oggi proprio da Bruxelles arriva una nuova lettera di richiamo: è prassi, dicono da Palazzo Berlaymont. Ma i contenuti della nuova ...

Manovra - nuovo vertice stasera con Conte : 12.45 nuovo vertice sulla Manovra previsto questa sera a Palazzo Chigi. Al vertice, a quanto si apprende, parteciperà il premier Conte, di ritorno dall'India. La riunione avrà lo stesso formato di quella di ieri, quindi dovrebbe vedere la presenza del ministro del Tesoro Tria, dei viceministri Garavaglia e Castelli e dei tecnici Mef. Dall'India il premier dice: "stasera rientro e dovrei trovare i tecnici Mef che hanno fatto i conti. C'è chi ...

Manovra - Ue chiede a Italia di presentare nuovo Dpb entro 3 settimane : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse