Forti temporali in Sicilia | esonda torrente Sirina a Taormina | auto trascinata a valle

Allerta Meteo - il fronte freddo irrompe sull’Italia : temperature in picchiata - Forti venti di bora e grecale e violenti temporali al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Nord e all’estremo Sud : Forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Allerta Meteo Sicilia : temporali e venti Forti : Una perturbazione atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di Maltempo sull’isola, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle Pelagie. Lo indica un avviso di condizioni Meteorologiche avverse emesso dalla Protezione civile. Dalle prime ore di domani, è la previsione, ci saranno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : Forti temporali e venti intensi in Sicilia - maltempo anche al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Finita la tregua : allerta gialla in Liguria. Mare mosso e temporali anche Forti : L’allarme resterà in vigore fino alle 18. I fenomeni saranno più intensi nella parte centrale della regione. Frana ad Alpicella nell’entroterra di Varazze

Finita la tregua : allerta gialla in Liguria Mare mosso e temporali anche Forti : Piove da stamattina. L’allarme resterà in vigore fino alle 18. I fenomeni saranno più intensi nella parte centrale della regione

Finita la tregua : allerta gialla in Liguria In arrivo rovesci e temporali anche Forti : La regione sarà investita da una nuova perturbazione a partire dalle prime ore della mattina. I fenomeni saranno più intensi nella parte centrale

Domani allerta gialla - in arrivo dalla mattina temporali Forti : La regione sarà investita nelle prossime 24 ore da una nuova perturbazione. I fenomeni saranno più intensi nella parte centrale

Allerta meteo Estofex : vortice instabile - attesi nubifragi e Forti temporali : Allerta meteo Estofex - vortice instabile sull'Italia, atteso maltempo. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su...

Meteo oggi : giornata autunnale - tra Forti piogge e temporali : Meteo oggi - Continua la fase instabile generata da una vasta perturbazione atlantica. Meteo oggi - L'Autunno ha deciso di mostrarci il suo lato più instabile, ci attende una giornata...

Allerta meteo Toscana - Umbria e Lazio (Roma) : Forti temporali stazionari in arrivo - alto rischio nubifragi : Intensa perturbazione alle porte, forti temporali nelle prossime ore al centro Italia. Allerta meteo su Toscana e Lazio. Allerta meteo / Una vasta perturbazione giunta sul Mediterraneo sta...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per temporali Forti - rischio idrogeologico e idraulico : Il Centro funzionale regionale della Toscana ha emesso una nuova Allerta Meteo valida dalle ore 3 di venerdì 2 novembre per tutta la giornata: l’avviso, giallo e arancione secondo le varie zone, interessa le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. Il codice arancione interessa in particolare la parte più meridionale della Toscana, compresa la costa e le isole dell’Arcipelago. Si prevedono precipitazioni a carattere di ...

Meteo oggi - torna il maltempo : tra temporali e Forti piogge : Meteo oggi - maltempo in atto su molte regioni. Meteo oggi - La perturbazione atlantica annunciata in questi giorni è giunta sull'Italia nel corso della nottata. Questa apporterà maltempo e...

Maltempo Liguria - Arpal : “Temporali persistenti molto Forti su Spezzino e Cinque Terre” : “Una struttura convettiva organizzata a mesoscala, originatasi a nord di Capo Corso, continua da tre ore a colpire con temporali persistenti molto forti lo Spezzino nell’area compresa tra le Cinque Terre, la città della Spezia e la Val di Vara, anche associati a intensa attività elettrica, grandinate e colpi di vento“: lo rende noto l’Arpal, il centro meteo ligure della Regione Liguria, nel suo messaggio di monitoraggio ...