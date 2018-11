Danni da maltempo | arrivano i primi risarcimenti

Maltempo Friuli : 174 aziende segnalano Danni per quasi 9mln : Sono state 174 le aziende che hanno segnalato danni dall’eccezionale ondata di Maltempo alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che ieri e oggi ha messo a disposizione dei due territori montani i suoi funzionari per raccogliere tutte le informazioni. Nel complesso, i danni ammontano a quasi 9 milioni. L’attivita’ di raccolta-dati (che proseguira’ fino al 19 novembre) e’ stata condotta in supporto ...

Maltempo - disastrosa alluvione a Catania : grandine enorme - auto distrutte - città nel caos - gravi Danni [VIDEO LIVE] : Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti ...

Maltempo : sindaco Belluno - tempi stretti per le segnalazioni di Danni dai cittadini : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. "Chiediamo a tutti

Maltempo : Zaia nominato commissario per i Danni in Veneto : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - “Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo

Maltempo - Di Maio : “Danni per centinaia di milioni - altri fondi” : Dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia “sono stati stanziati subito 53 milioni di euro per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità e il completamento delle operazioni di assistenza e soccorso alla popolazione. Ma è chiaro che abbiamo danni per centinaia di milioni e stanzieremo fondi sia con risorse nostre, direttamente nella legge di bilancio, sia attingendoli dal Fondo europeo di ...

Maltempo - Alleanza Coop : 480 milioni di Danni per i produttori : Esondazioni, piogge alluvionali, campi allagati e sbalzi termici: per i produttori i danni complessivi si aggirano sui 480 milioni e per i consumatori il rischio è l’impennata dei prezzi a causa della riduzione di scorte e prodotti. Alleanza Cooperative Agroalimentare traccia il bilancio dei danni delle ultime due settimane nelle campagne: si sta verificando un clima sempre più imprevedibile che sta azzerando le coltivazioni orticole di ...

Maltempo Piemonte : Danni per circa 300mila euro - verifiche in corso : “Una prima stima dei danni causati dall’ultima ondata di Maltempo in Piemonte, effettuata sulla base delle ordinanze sindacali esaminate, è all’incirca di 300 mila euro: tuttavia va precisato che non si ha ancora una quantificazione precisa”: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Francesco Balocco, in risposta all’interrogazione del consigliere di Liberi e Uguali, Valter Ottria che chiedeva informazioni sulla ...

Maltempo : la procura di Genova indaga sui Danni della mareggiata nel Tigullio : La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sui danni registrati nel Tigullio, soprattutto a Rapallo e Santa Margherita, dopo le mareggiate che si sono abbattute il 29 e 30 ottobre scorsi. La violenza delle onde aveva provocato il crollo della diga del porto di Santa Margherita e distrutto decine di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi a Rapallo, finendo spiaggiate. “E’ stata fatta un’attivita’ da parte della ...

Maltempo in Fvg : la stima dei Danni supera i 550 milioni : "La prima Legge di Stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite , facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro , 4 per il 2018 e 6 per il 2019 , resi ...

Stima Danni maltempo : a Pordenone via con le richieste : Il Comune di Pordenone informa che i cittadini colpiti dal maltempo di fine ottobre possono inviare entro domenica 18 novembre una Stima dei danni subiti. Tale ricognizione serve alla Protezione ...