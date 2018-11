Smartphone 500 euro | i migliori da comprare

Fino a 1.500 dollari : questo sarà il costo dello Smartphone con schermo flessibile : I produttori di smartphone hanno cercato una svolta per rilanciare il mercato, bloccato da qualche anno da una viva mancanza di innovazione. Ora c’è un possibile catalizzatore all’orizzonte. Samsung, infatti, e diversi concorrenti si stanno preparando a leggi di più...

Energizer E500S è uno Smartphone Android Go da meno di 100 euro : Energizer E500S è un nuovo smartphone Android Go dotato di connettività 4G, supporto dual SIM ed un prezzo di listino di soli 99,99 euro.