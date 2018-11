Morso da un gatto muore nel giro di un giorno | è allerta sanitaria | anche graffi o

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Vieneda unin 24 ore. E’ quanto successo ad un 58enne britannico al ritorno da un viaggio in Marocco. L’animale era probabilmente affetto da rabbia e appena dopo la vicenda il servizio sanitario del Regno Unito halanciato l’allarme sanitario. Le direttive sono chiare quanto allarmanti: “Chiunque sia statoato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto un contatto diretto con un pipistrello in Inghilterra, dovrebbe agire immediatamente lavando la ferita o il sito di esposizione con abbondante acqua e sapone e rivolgersi subito a un medico”. Tra il 2007 e il 2017 nel Regno Unito sono morte di rabbia cinque persone, nonostante la malattia sia stata debellata da tempo. In tutti i casi la rabbia è stata contratta in altri Paesi. La rabbia è una malattia grave e pericolosa che si può prevenire tramite le ...