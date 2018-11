La Germania entro il 2025 investirà 3 miliardi in intelligenza artificiale

Germania : allarme bomba nel centro di Chemnitz : Chemnitz torna dunque nella cronaca tedesca dopo i fatti avvenuti alla fine di agosto scorso, quando un cittadino tedesco era stato ucciso... , Geb,

Nessun rientro dalla GermaniaSalvini 1 - Merkel 0 (per ora) : "Giovedi' non ci sara' alcun volo in arrivo dalla Germania a Fiumicino (o in altri scali italiani) per il rimpatrio dei cosiddetti "dublinanti", e non ci saranno aerei di questo tipo nemmeno settimana prossima". Lo fanno sapere fonti del Viminale, sottolineando inoltre "che la programmazione di questi voli non e' frutto di accordi politici sottoscritti dall'attuale governo" Segui su affaritaliani.it

Migranti - i charter di rientro in Italia un diritto della Germania : Adrian Paci, dal video “Centro di permanenza temporanea”, 2007 Non c’è più da scherzare. La strategia del ministro dell’Interno Matteo Salvini sui Migranti è fallimentare sotto il profilo politico. A parte che durante l’estate gli sbarchi sono proseguiti – più di 10mila persone arrivate in Italia da quando il leader del Carroccio è al Viminale – e che i ricollocamenti strappati ai vicini europei e non solo sono in gran parte finiti ...