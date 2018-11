Anti-migranti e pro ruspe | polemica sulla Pucciarelli a capo della Commissione Diritti

Primo gruppo della "carovana dei migrAnti" giunto al confine con Usa :

MigrAnti - Salvini ne accoglie 51 arrivati con un corridoio umanitario dal Niger : “Questi bambini diventeranno italiani” : “Questi bambini diventeranno italiani”. Matteo Salvini saluta così l’arrivo di 51 Migranti dal Niger all’aeroporto di Pratica di mare, dopo che solo sabato scorso ha attaccato nuovamente Malta per lo sbarco di 13 persone a Lampedusa, sulla scia dei casi Aquarius e Diciotti, dei “porti chiusi” e dei ripetuti “no” agli arrivi ribaditi per tutta l’estate. Il ministro dell’Interno ha atteso ...

L'Europarlamento scivola sui visti umanitari : non passa la proposta dei corridoi legali per migrAnti in Ue : Ancora una volta l'Ue si dimostra reticente sui migranti. Sembrava tutto fatto, almeno per il relatore, il socialista spagnolo Fernando Lopez Aguilar: oggi L'Europarlamento avrebbe dovuto approvare la sua proposta per introdurre un nuovo sistema di visti umanitari per garantire ingressi legali nell'Ue a chi scappa da guerre, carestie, persecuzioni politiche. Non è andata così, con grande sorpresa e rabbia da parte di Lopez Aguilar. ...

Carovana di migrAnti verso gli Usa : il primo gruppo ha raggiunto il confine : L'avanguardia della Carovana di migranti in viaggio dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Stati Uniti ha raggiunto Tijuana. Sono almeno cinquemila le persone partite nelle settimane scorse L'avanguardia della Carovana di migranti in arrivo dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Usa è arrivata a Tijuana. In tutto sono almeno 5mila le persone partite nelle ...

I primi migrAnti della carovana sono arrivati al confine con gli Stati Uniti : sono circa 400, che si sono separati dal gruppo principale e hanno proseguito in autobus: ma Trump sta alzando il tiro

Peschereccio salva 40 migrAnti : Una quarantina di migranti, a bordo di un gommone che stava andando a picco, sono stati salvati nel Canale di Sicilia da un Peschereccio. Ma un migrante ha perso la vita nel tentativo di raggiungere ...