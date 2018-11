TG NEWS DEL 13 NOVEMBRE 2018 - IL VIDEO - Calabria Reportage

UeD NEWS - il gesto inaspettato di Maria De Filippi per una donna del pubblico : Uomini e Donne news, Maria De Filippi fa un gesto inaspettato in studio per una signora del pubblico A Uomini e Donne accade qualcosa di davvero inaspettato. Per la prima volta una donna che si trova nel pubblico in studio ha l’opportunità di farsi conoscere da un cavaliere del Trono Over, in questo caso Rocco. […] L'articolo UeD news, il gesto inaspettato di Maria De Filippi per una donna del pubblico proviene da Gossip e Tv.

Il Louvre vieta l’ingresso alla modella NEWSha Syeh per l’abito troppo scollato. Lei : “Picasso avrebbe apprezzato il mio ourtfit” : “Picasso avrebbe apprezzato il mio outfit“. Forse, ma di certo non è stato gradito dal personale del Louvre che le hanno vietato l’ingresso. È quanto accaduto alla modella australiana Newsha Syeh che, su Instagram, ha raccontato la disavventura che le è capitata a Parigi per colpa del vestito che aveva scelto per visitare, o meglio, per farsi fotografare nel celebre museo. Visualizza questo post su ...

Modella australiana respinta all’ingresso del Louvre - il vestito è troppo sexy : il post virale di NEWSha Syeh [GALLERY] : Il suo vestito era troppo trasparente e scollato per permetterle di entrare al Louvre di Parigi, la Modella australiana viene respinta all’ingresso del museo e reagisce così sui social Newsha Syeh, in luna di miele a Parigi con sua moglie, è stata respinta all’ingresso del Louvre per un motivo preciso: il suo vestito era troppo trasparente e scollato. La Modella australiana, volata in Europa per una vacanza romantica, è ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake NEWS : “Tutto quello che bisogna sapere sulla riforma della prescrizione” : E’ vero, come ha scritto La Repubblica, bloccare la prescrizione è una misura che ci darà una giustizia ancora più lenta e senza garanzie e calpesta i fondamenti di uno Stato di diritto degno di chiamarsi tale, giustizialista, mediatica, peggioratrice dello stato delle cose, barbarie giuridica, roba da tribunale dell’inquisizione, o, come ha scritto La Stampa – dello stesso gruppo di Repubblica – roba da oranghi, da ...

'Linformazione a 370 gradi' del ministro Barbara Lezzi : gaffe o fake NEWS? Il dilemma corre su Twitter : La parlamentare 5 Stelle era già stata protagonista di una gaffe diventata virale. Quest'estate, infatti, la Lezzi sostenne che la crescita del Pil era dovuta al caldo e ai condizionatori accesi . Ma ...

Pronto Soccorso del Civile chiuso a Ragusa? "E' una fake NEWS!" : L'Asp di Ragusa interviene dopo la diffusione di una notizia su Facebook fatta da un utente che denunciava di avere trovato chiuso il Pronto Soccorso

Fabio e Nicole NEWS : si sposano? Arriva la risposta della coppia di Uomini e Donne : Gossip Uomini e Donne: Nicole e Fabio vicini al matrimonio? Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sposano davvero? Alcune coppie di Uomini e Donne hanno fatto il grande passo. E adesso i fan di questi due ragazzi si stanno chiedendo quando ci sarà il loro matrimonio. Se hanno deciso già la data. Ah, e se […] L'articolo Fabio e Nicole news: si sposano? Arriva la risposta della coppia di Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne NEWS - Teresa parla del matrimonio con Salvatore : “Ci vuole tempo” : Uomini e Donne news, cosa succede tra Teresa e Salvatore oggi? Gli ultimi aggiornamenti Tutti vogliono sapere come procedono le cose tra Teresa e Salvatore oggi. Il matrimonio è in crisi da qualche mese ormai, ma spesso vengono visti insieme e questo ha lasciato pensare che la coppia di Uomini e Donne avesse risolto ogni […] L'articolo Uomini e Donne news, Teresa parla del matrimonio con Salvatore: “Ci vuole tempo” proviene da ...

Il potere dimagrante del caffè è una fake NEWS o una mirabolante realtà? : Spesso la scienza ne esalta le proprietà super positive, ogni tanto invece ci spaventa con qualche terribile downside che viene poi ridimensionato da ricerche successive. Sì, perché non smettiamo mai di ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio addio? Fake-NEWS. A Vettel serve l’appoggio della squadra nei momenti difficili” : Un seguito eccezionale quello delle Finali Mondiali Ferrari a Monza. Tanto pubblico e tanti tifosi ferraristi pronti a sostenere il marchio e il Team Principal della Rossa Maurizio Arrivabene. Una stagione in F1 complicata per il manager bresciano, a cui comunque il supporto non è mancato. Intervistato da Roberto Chincero (it.motorsport.com), il n.1 della gestione sportiva del Cavallino Rampante in Formula Uno, ha messo i puntini sulle i circa ...

THE FLASH - Recensione della puntata 5x04 "NEWS Flash" : Mi chiamo Barry Allen e mi faccio picchiare da mia figlia.Sembrava che l'introduzione non ci fosse più e invece no, in questa quarta puntata ritorna, ed io sono molto felice.Analizziamo cosa è successo:L'allegra famiglia West-AllenE' mattina, ed Iris West-Allen prepara pancakes a forma di pseudo saette per la sua famiglia, ascoltando canzoni del 15-18, peccato che questa donna non è nemmeno capace di cucinare e quindi Barry mangia a sforzo e sua ...

La lezione della Prima guerra mondiale sulle fake NEWS : Un poster di propaganda americano della Prima guerra mondiale (Library of Congress, via Wikimedia Commons) Il 4 novembre di 100 anni fa entrava in vigore l’armistizio di Villa Giusti: per l’Italia finiva la Prima guerra mondiale, cioè il massacro che ha sottratto una generazione all’Europa. Sono state molte le iniziative e i commenti per il centenario della Grande guerra, ma c’è almeno un aspetto di cui, forse, non si è ...

Asia Argento NEWS : “Vorrei innamorarmi dopo la scomparsa del mio compagno” : Asia Argento news: l’attrice ospite al Maurizio Costanzo Show ha aperto il suo cuore Stasera Asia Argento è stata ospite del Maurizio Costanzo Show e ha risposto alle domande del conduttore. Maurizio ha voluto sapere se Asia è fidanzata oggi, lei ha risposto di no, ma ha aggiunto che vorrebbe innamorarsi: “No, non sono innamorata. […] L'articolo Asia Argento news: “Vorrei innamorarmi dopo la scomparsa del mio ...

Rai - il cda ha dato il via libera alle nomine per i Tg. Restano da definire le guide delle reti - RaiSport e RaiNEWS : Il cda della Rai ha dato il via libera al primo pacchetto di nomine che riguardano i telegiornali. I nuovi direttori sono Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3, Alessandro Casarin alla TGR, Luca Mazzà al Giornale Radio Rai. L’unico voto contrario in cda è stato quello di Rita Borioni. Ieri l’ad Fabrizio Salini aveva inviato ai consiglieri, in vista del cda in programma oggi, i curricula dei candidati ...