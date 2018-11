Decreto Genova | maggioranza battuta in Commissione sull’emendamento Ischia 

Decreto Genova : maggioranza battuta sul condono di Ischia : L’emendamento all'articolo 25 del Decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia è stato approvato con il voto dell’opposizione e dei due dissidenti del M5S De Falco e Nugnes. ...

Decreto Genova - maggioranza Lega-M5S battuta al Senato sul condono a Ischia : La maggioranza è stata bocciata in commissione Lavori Pubblici e Ambiente, su un emendamento all'articolo 25 del Decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia. L'emendamento è stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, che ha commentato così su Twitter: "Alla prova dei fatti questo governo si dimostra debole e senza maggioranza".Continua a leggere

Decreto Genova - maggioranza battuta. Per il M5s De Falco e Nugnes "hanno tradito" : "Quello che è successo in Commissione Lavori Pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida. Riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura". Lo annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, ...

Undici senatori M5s vogliono cambiare il Decreto Genova. La fronda grillina chiede di cancellare le nuove regole sui fanghi : Condono, fanghi e idrocarburi. L'opposizione interna al Movimento 5 Stelle si muove su queste direttrici e con in mano una ventina di emendamenti e ordini del giorno presentanti in commissione al Senato dove si discute il provvedimento Genova. Questa volta i senatori grillini che si oppongono alle decisioni del governo sono Undici, più del doppio rispetto ai dissidenti del decreto Sicurezza.--A preoccupare buona parte del mondo del pentastellato ...

Decreto Genova - conto alla rovescia : pronta la squadra di “Bucci-commissario” : Ad affiancare il primo cittadino nella struttura per la ricostruzione di ponte Morandi potrebbero essere 2 vice con profili “tecnici”

Nel Decreto Genova è stato inserito un nuovo condono : Permette di sanare piccoli abusi edilizi nei comuni colpiti dal terremoto del 2016 in Centro Italia, ma secondo qualcuno ha maglie troppo ampie

Decreto Genova - in testo anche sanatoria per centro Italia - : Dopo il via libera della Camera, il Decreto Genova è all'esame del Senato. Dalle pieghe del testo emerge intanto una possibilità di sanatoria anche per gli edifici dei comuni colpiti dal terremoto del ...

Nel Decreto Genova spunta anche il condono edilizio per il Centro Italia : Un altro condono, per un altro terremoto. Sempre introdotto con emendamenti inseriti alla Camera nel decreto Genova. Una sanatoria applicabile nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Con un limite di tolleranza del 20% della cubatura esistente: di fatto, significa che è possibile sanare non solo piccole difformità ma anche situazioni più complesse, come la chiusura di un balcone o, persino, l’aggiunta di un ...