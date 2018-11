F1 – Ricciardo di nuovo dietro Verstappen in qualifica | “questa volta è più

sportfair

: Vettel fa sue le #FP3 del #BrazilGP con il nuovo record della pista. Dietro di lui, Hamilton che ha avuto un piccol… - MZoran83 : Vettel fa sue le #FP3 del #BrazilGP con il nuovo record della pista. Dietro di lui, Hamilton che ha avuto un piccol… - sillaloved : RT @FormulaHumor: Ricciardo pronto al riscatto nelle ultime 2 gare e mette il TURBO! Nuovo. E quindi 5 posizioni di penalità. #BrazilGP - quaranta_vito : RT @autosprintLIVE: Sia Bottas (SS con 23 giri) che Hamilton (S con 22 giri) segnano tempi su 1'13'3, come pure Ricciardo su SS. Vettel su… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Il commento di Danielsulle qualifiche disputate ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ha ottenuto in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il pilota della Mercedes sarà affiancato nella prima fila del Gp del Brasile da Sebastian Vettel.del tedesco e del britannico si schiereranno Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Danielha commentato le sue qualifiche ad Interlagos a FormulaPassion.it. “Mi ha battuto di due millesimi. Un margine simile a quello che gli ho dato io in Messico. – ha spiegatosulla differenza che lo ha separato indal compagno di box e che gli ha fatto segnare il sesto tempo – Questaperò non era una lotta per la pole e questo lo rende più ...