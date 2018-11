Attacco di Di Maio alla stampa | l' Ordine dei giornalisti trasmette gli atti al Consiglio

[Il retroscena] Di Maio all'Attacco : "Ma quali ritardi - a Natale arriva il reddito di cittadinanza". E la Lega prova a sbianchettare la ... : Ha letto i giornali, ha visto un po' di sondaggi, Salvini che gli sta avanti e rosicchia terreno, le cronache locali con la rabbia per il Tap, a Torino per la Tav, adesso ci si mettono anche i ...

X Factor - la Maionchi all’Attacco di Lodo Guenzi : Chi apprende dai propri errori è da lodare, ancor di più quando riesce a ridere sulle proprie mancanze. E così Lodo Guenzi, dopo aver ricevuto numerose critiche per i suoi interminabili giudizi, si è presentato al secondo live di X Factor con i buoni propositi stampati sulla maglietta: “voglio essere sintetico”. L’ironica maglietta di Lodo Guenzi Se dal punto di vista televisivo il cantante de Lo Stato Sociale è notevolmente migliorato ...

Di Maio indica ai M5s di disporsi a testuggine : 'siamo sotto Attacco' : 'Dobbiamo rimanere compatti, non possiamo permettere cedimenti': è l'appello ai parlamentari Cinquestelle, dopo le tensioni interne scatenate da pace fiscale, decreto sicurezza e, per ultimo, dalle ...

Di Maio : sotto Attacco - dobbiamo restare uniti Fattori (5S) : dovrebbero rincorrerci col forcone : «È bene avere molto chiaro che dalla compattezza della testuggine del Movimento dipende non solo il futuro del governo, ma anche quello del nostro Paese»

Governo - Di Maio : “Siamo sotto Attacco da parte di chi vuole cancellare diritti. Restiamo compatti” : “Come Governo dobbiamo essere sempre più compatti. Questo è un Governo che può cambiare veramente l’Italia. Se teniamo duro Il 2019 sarà l’anno del cambiamento. Stanno provando a fermarci in tutti i modi: non mi riferisco ai poteri occulti ma a chi non vuole dimostrare che è possibile cambiare le cose senza tagliare diritti e servizi ai cittadini”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine della conferenza stampa di ...

Di Maio : 'M5S sotto Attacco totale - chi si sfila ne renderà conto' : 'Il motivo è semplice- aggiunge-: stiamo portando a casa la Manovra del Popolo che dimostrerà ai cittadini di tutta Italia e di tutta Europa che una nuova politica fatta non di tagli, ma di ...

Marco Travaglio contro Di Maio : "Infantile e inadeguato"/ M5s - Attacco dopo polemiche con Draghi : Marco Travaglio contro Di Maio: "Infantile e inadeguato". Ultime notizie M5s, attacco dopo polemiche con Draghi: ecco le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:22:00 GMT)