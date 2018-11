Emicrania | una nuova cura ‘spegne’ l’interruttore del dolore

caffeinamagazine

(Di venerdì 9 novembre 2018) “Si apre unaera per ladell’”. Piero Barbanti, direttore dell’Unità per lae la ricerca su cefalee edell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma definisce così un nuovo farmaco per la prevenzione dell’episodica e cronica che, dopo essere stato approvato in Usa, a breve dovrebbe arrivare anche in Europa e in Italia. L’esperto, intervenuto sul tema in occasione del Congresso della Società italiana di neurologia (Sin) in corso a Roma, spiega all’AdnKronos Salute: “Questasi basa su anticorpi monoclonali che mettono una sorta di blocco a una sostanza chiamata Cgrp, una piccola proteina che è il principale artefice dell’esplosione dell’attacco emicranico”. Un interruttore che ‘spegne’ il(VIDEO). “Cgrp – precisa – è un peptide che dilata e infiamma ...