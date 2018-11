USA | SPARATORIA IN UN BAR DI LOS ANGELES | 12 MORTI Ultime notizie | killer si è ucciso

Ci sono diversi feriti per una sparatoria in un bar di ThoUSAnd Oaks - in California : Diverse persone sono state ferite in una sparatoria in un bar di Thousand Oaks, una città poco a nord di Los Angeles, in California: la polizia ha detto al Los Angeles Times che sono stati sparati almeno 30 colpi. Non è ancora

Sparatoria a ThoUSAnd Oaks - ci sarebbero diversi feriti - tra loro anche un poliziotto : Un uomo armato di mitragliatrice e granate fumogene ha aperto il fuoco al bar Bordeline di Thousand Oaks ferendo diverse persone. Lo riferisce la Cbs. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine intorno alle 23:30 ora locale. I clienti terrorizzati si sono rifugiati sotto i tavoli del locale quando l'uomo, che sarebbe ancora a piede libero, ha cominciato a sparare. Molte persone sono riuscite a scappare mentre altre hanno trovato rifugio nei ...

Sparatoria USA - autore era misogino : 03.40 Scott P. Beierle, 40 anni, di Deltona (Florida), l'uomo che ieri ha ucciso a colpi d'arma da fuoco due donne e ne ha ferito altre cinque in uno studio yoga a Tallahassee prima di togliersi la vita, aveva diffuso video razzisti e misogini su youtube nel 2014 e si lamentava del fatto che le donne lo respingevano. E' quanto emerge dalle prime indagini della polizia.

USA - Florida - sparatoria in un centro yoga : A ncora una sparatoria in Florida, dove un uomo ha fatto irruzione in un centro yoga aprendo il fuoco contro i corsisti presenti all'interno, uccidendo due e persone per poi togliersi la vita. La ...

USA : sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh - almeno 8 morti - fermato il responsabile : 'È terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha aggiunto Trump.

Sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh - in USA - almeno sette morti : Sono almeno sette le persone morte nella sinagoga di Pittsburgh, Pennsylvania a causa di una Sparatoria. Un uomo armato ha aperto il fuoco. Lo riferisce l'emittente radio Dkda, segnalando che il numero delle vittime potrebbero essere più alto. L'uomo ha sparato contro gli agenti quando sono arrivati costringendoli a ripararsi dietro le loro auto. L'uomo che ha aperto il fuoco, secondo i media statunitensi, si era barricato all'interno ...

Sparatoria a Porto Cesareo : cade l'accUSA di tentato omicidio ma rimane in carcere anche il quarto indagato

USA : un agente ucciso e sei feriti in una sparatoria in Sud Carolina - : accaduto nella città di Florence dove un uomo si è barricato in casa per due ore con alcuni bambini e ha iniziato a sparare con un fucile contro gli ufficiali che stavano eseguendo un mandato di ...

USA - Drammatica sparatoria a Florence : un poliziotto ucciso e sei feriti : Appena i primi tre agenti hanno bussato alla porta dell'abitazione per eseguire un mandato di perquisizione, l'uomo all'interno ha iniziato a sparare contro di loro colpendoli immediatamente; quando i colleghi sono intervenuti per soccorrerli, sono stati presi di mira a loro volta.Continua a leggere