Matteo Salvini conferma la fine dell’amore con Elisa Isoardi

Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini per diffamazione - ha detto “clandestini africani” invece di “migranti” : Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini (Repubblica) – diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro simbolo dell’accoglienza ai migranti, ha presentato una querela contro Matteo Salvini. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Nella querela, annunciata a inzio settembre e depositata alcuni giorni fa, vengono contestati al ministro degli Interni due commenti ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Matteo Salvini : "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) : Doppietta tv per Matteo Salvini, al centro del gossip, in questi giorni, per la fine della sua triennale relazione con Elisa Isoardi. Oltre ai temi legati alla strettissima attualità politica, il vicepremier, ospite ieri, di 'Pomeriggio 5', ha risposto alle domande della padrona di casa, Barbara D'Urso, che riguardano la sua vita privata:prosegui la letturaMatteo Salvini: "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) pubblicato su ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi perché si sono lasciati? Gelosia e nuovi e presunti flirt : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati, il gossip impazza: emergono nuove indiscrezioni sulla fine della loro relazione Da quando Elisa Isoardi ha comunicato di aver chiuso la sua relazione con Matteo Salvini, giornali e siti di gossip hanno riportato la notizia aggiungendo, di volta in volta, nuovi dettagli alla storia. L’ultimo, per esempio, […] L'articolo Matteo Salvini e Elisa Isoardi perché si sono lasciati? Gelosia e ...

Stop prescrizione. Vince Matteo Salvini : tutto rinviato al 2020 : Grillini ancora una volta costretti a stare alle regole dell’unico leader Matteo Salvini. Lo Stop della prescrizione dopo il primo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : 'Non mi rovinerà la festa' - il gesto del gelo istituzionale : 'Questa giornata è troppo bella per me, Luigi Di Maio e compagni non riusciranno a rovinarmela'. Il retroscena del Corriere della Sera su Matteo Salvini , nel giorno dell'approvazione del Dl Sicurezza-...

Luigi Di Maio e l’ultimatum a Matteo Salvini : stop prescrizione o salta tutto : Suona come un “ultimatum”. “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. Così il vice premier Luigi

Luigi Di Maio “ricatta” Matteo Salvini : stop prescrizione o salta tutto : Suona come un “ricatto”. “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. Così il vice premier Luigi

Pomeriggio 5 : Matteo Salvini parla della rottura con Elisa Isoardi : Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque: le sue parole su Elisa Isoardi E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la prima parte della trasmissione quotidiana condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata soprattutto alla politica. Difatti la popolare conduttrice ha intervistato a lungo il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone in questi giorni per la fine della sua ...

Matteo torna a casa : il piano europeo di Forza Italia per riportare Salvini nel centrodestra e in maggioranza col Ppe : "Vogliamo che la Lega torni a far parte a pieno titolo del centrodestra, consideriamo contro natura il matrimonio con il M5S, litigano su tutto, sono un po' come i separati in casa". Appena arrivato al congresso del Ppe a Helsinki, Antonio Tajani rimugina sul caos di governo a Roma e sbotta. Dietro lo sfogo, l'idea, forse un sogno, per alcuni in Forza Italia è un vero e proprio piano di lavoro, pur complicato: far entrare gli eurodeputati ...

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini da Barbara D’Urso parla anche della fine della storia con la Isoardi : Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso per parlare del decreto sicurezza. Ma non solo. Barbarella la sa lunga e dando la “responsabilità” della domanda al suo team (anzi, lei afferma di non essere affatto interessata al gossip), chiede anche la conferma della fine della storia tra il Ministro ed Elisa Isoardi. “Ho visto su Instagram che vai a letto con i fiori, triste…”, dice a Salvini. E lui, sorridendo, le ...