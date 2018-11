Lazio : Inzaghi - voglio primo posto girone : ANSA, - ROMA, 8 NOV - La doppia vittoria sul Marsiglia vale la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League per la Lazio e Simone Inzaghi è raggiante dopo il 2-1 dell'Olimpico "Sono stati ...

FINALE Lazio-Marsiglia 2-1 : i gol di Parolo e Correa regalano la qualificazione ad Inzaghi - FOTO - : LA CRONACA DEL MATCH IL SECONDO TEMPO 95 E' finitaaaa!! La Lazio batte il Marsiglia 2 a 1 ed è matematicamente ai sedicesimi della competizione! 94 Strepitoso Strakosha su Njie! Con il piede, l'...

Lazio-Marsiglia - Inzaghi : “Fatti sei punti contro una squadra molto forte” : Lazio-Marsiglia, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul Marsiglia in Europa League: “I ragazzi sono stati bravi, tutti quanti. Abbiamo fatto sei punti con il Marsiglia, una squadra davvero forte. Questo è il secondo anno che andiamo ai […] L'articolo Lazio-Marsiglia, Inzaghi: “Fatti ...

Meraviglia Lazio - successo contro il Marsiglia e qualificazione : Parolo-Correa - la squadra di Inzaghi vola [FOTO] : 1/16 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Lazio-Marsiglia 0-0 La Diretta Inzaghi punta sul tandem Correa-Immobile : La grande gara disputata a Marsiglia ha messo le cose in discesa nel Girone H per la Lazio, ora seconda e staccata di tre punti dall'Eintracht Francoforte, ma con cinque lunghezze di vantaggio...

Lazio-Olympique Marsiglia - le probabili formazioni : per Inzaghi dubbio Immobile : Quella di stasera, per la Lazio di Simone Inzaghi, sarà una sfida da non fallire. In caso di vittoria, i biancocelesti passeranno il girone con un turno di anticipo. Il tecnico infatti pretende massima attenzione, senza sbavature per vincere una gara che potrebbe essere fondamentale anche per la futura gestione di energie. Assenti Badelj, Lulic e […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia, le probabili formazioni: per Inzaghi dubbio Immobile ...

Lazio-Marsiglia - Inzaghi : “Abbiamo il primo match point” : primo match ball per la squadra di Inzaghi in Europa League, domani Lazio-Marsiglia. Ma il tecnico biancoceleste non si fida della crisi dei francesi. “Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione”. Il Marsiglia arriva dalle sconfitte contro Lazio (3-1 al […] L'articolo Lazio-Marsiglia, Inzaghi: “Abbiamo il primo match ...

Lazio - Simone Inzaghi lancia l'allarme infermeria : 'assenze importanti' : Simone Inzaghi e la sua Lazio dovranno fare a meno di diverse pedine importanti in vista delle prossime gare tra campionato e coppe ' Marsiglia in crisi ? Assolutamente no, sappiamo che è una grande ...

Lazio - Inzaghi : 'Marsiglia in crisi? Non mi fido'. Correa : 'Pronto per giocare titolare' : Cerca conferme in Europa League, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, dopo la vittoria per 4-1 contro la Spal in campionato, vuole vincere anche con il Marsiglia. Alla vigilia del match con i ...

