Champions | Juventus e Inter si qualificano se | ecco tutte le combinazioni

Champions - Juventus : Mandzukic e Chiellini ok. Matuidi-Cancelo in dubbio : C'è un'Europa da continuare a terrorizzare, un primo posto Champions da conquistare matematicamente e la possibilità di affrontare in tranquillità le ultime due partite del girone. Ma la Juventus ...

Biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino va in scena il match più spettacolare per quanto riguarda il Gruppo H: alle 21, mercoledì 7 novembre, si affrontano Juventus e Manchester United. Prima possibilità di archiviare la pratica per i bianconeri: tre vittorie in altrettante uscite per la banda di Allegri che con un altro successo sarebbe praticamente già certa della prima ...

Juventus-Manchester United - Champions League : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Mercoledì 7 novembre andrà in scena la super-sfida tra Juventus e Manchester United, valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. L’Allianz Stadium di Torino sarà il teatro di un incontro potenzialmente decisivo per le sorti del gruppo H della massima competizione continentale per club, con la squadra allenata da Massimiliano Allegri che ha la possibilità di assicurarsi la certezza aritmetica del ...

Juventus - Pjanic parla della vittoria della Champions League : Miralem Pjanic , uno dei titolari indiscutibili dei bianconeri, è convinto che sia la stagione buona per la Juventus e lo ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Facciamo parte di quel gruppo di ...

Juventus - Pjanic a Sky : 'Stagione fin qui straordinaria. Vogliamo vincere la Champions e possiamo farcela' : ... proprio la Champions League: tanti gli argomenti trattati da Miralem Pjanic , intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista. Quali sono le tue condizioni fisiche? Con ...

Juventus - Allegri : “Non possiamo lasciare punti per strada. Champions? Non siamo i favoriti” : Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Cagliari, il tecnico bianconero Allegri ha messo in guardia i suoi dai pericoli che può nascondere la sfida di domani. A maggior ragione considerando che Inter e Napoli stanno rincorrendo i Campioni d’Italia: “Chiedo quello che chiedo sempre, di vincere la partita. Vincere non è semplice, anche le altre squadre hanno sempre degli obiettivi anche se diversi. Quest’anno ancora ...

Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere la Champions League” : Massimiliano Allegri intervenuto insieme a Perin, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Kean, Douglas Costa e Dybala, ad un evento organizzato dallo sponsor Adidas fissa gli obiettivi della Juve e punta in alto. “La squadra sta facendo bene –ha spiegato il tecnico di Livorno-. La storia della Juve parla chiaro: negli ultimi sette anni sette scudetti […] L'articolo Juventus, Allegri: “Dobbiamo ...

