Simone Biles | la ginnasta dei record che sconvolge il Mondo Una marziana dominatrice con

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles vola in cielo - oro al corpo libero! Poker del fenomeno - acrobatica marziana : Simone Biles chiude col botto i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si sono conclusi oggi all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La Reginetta della Polvere di Magnesio detta legge al corpo libero, si distingue per la sua acrobatica stellare (doppio teso con doppio avvitamento superlativo, il suo elemento è ai limiti dell’umano e tutte le diagonali sono semplicemente divine) e viene premiata dai giudici con un totale di 14.933 (6.7 il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Liu sorprende tutte alla trave! L’oro vola in Cina - Simone Biles saluta il pokerissimo : Epilogo a sorpresa nella Finale alla trave dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) tutti si attendevano lo show di Simone Biles che però anche oggi è sembrato lontana dalla sua forma migliore: la Reginetta della Polvere di Magnesio, vincitrice nel concorso generale e al volteggio oltre che con la squadra, ha portato in gara un esercizio dall’elevato D Score (6.2) ma ha perso un collegamento e ha ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Simone Biles non firma il pokerissimo! Errori alla trave : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano gli ultimi titoli della rassegna iridata: le donne si cimenteranno con trave e corpo libero; gli uomini saranno impegnati a volteggio, parallele e sbarra. Si preannuncia grande spettacolo per una chiusura col botto, Simone Biles va a caccia del pokerissimo d’oro e ha tutte le ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi Finali di Specialità. Simone Biles - sarà pokerissimo? Sfide tra trave e libero : oggi si disputano le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Analizziamo le varie gare in programma. trave: Simone Biles si presenta con il miglior punteggio di qualifica (14.800), ha già vinto tre ori e insegue il pokerissimo che manca dai tempi di Larisa Latynina. Per riuscirci, però, il trionfo alla trave è imprescindibile: la 21enne di Columbus ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Nina Derwael Reginetta sugli staggi! Simone Biles si prende l’argento - Mustafina quinta : Nina Derwael è stata semplicemente fantasmagorica sugli staggi, ha confermato il pronostico della vigilia e si è laureata Campionessa del Modo alla parallele asimmetriche. Un sigillo ampiamente annunciato e meritato firmato dalla splendida 17enne di Sint-Truiden che ha confezionato un esercizio sublime, ai limiti della perfezione: le sue combinazioni tra lo staggio alto e quello basso non hanno eguali, la sua velocità di esecuzione è proverbiale ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles non fa sconti - oro al volteggio senza strafare! Chusovitina sfiora l’impresa : Simone Biles conquista il suo terzo oro ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, uno dei più scontati dell’intera rassegna iridata. La 21enne Columbus, dopo essersi imposta con la squadra e nel concorso generale individuale, trionfa anche al volteggio e vince così il suo primo titolo in questo attrezzo. La Campionessa Olimpica di Rio 2016, che tra Anversa 2013 e Glasgow 2015 aveva sempre mancato l’apoteosi alla tavola, oggi rinuncia ...

Ginnastica - il codice dei punteggi è da rivedere? Il trionfo mondiale di Simone Biles con due cadute apre il dibattito : Simone Biles ha fatto il proprio ingresso nella leggenda grazie alla quarta vittoria nel concorso generale ai Mondiali, la ginnasta più forte di tutti i tempi ha superato il record di Svetlana Khorkina e ha scritto una pagina indelebile della storia della Polvere di Magnesio anche se il trionfo di Doha non è arrivato nel modo in cui tutti si aspettavano. Dopo lo show esibito in qualifica, quando ha rasentato il muro dei 61 punti (impresa unica ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutti i record di Simone Biles - battuta Svetlana Khorkina! Che sfilza di ori - poker da leggenda : Simone Biles ha vinto il concorso generale individuale ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e ha realizzato una serie incredibile di record e di primati a livello internazionale che riscrivono la storia di questo sport. Diamo uno sguardo ai più importanti. record DI TITOLI ALL-AROUND (FEMMINILE): 4 (2013, 2014, 2015, 2018), superato il record di Svetlana Khorkina (1997, 2001, 2003). Al maschile il primato è del giapponese Kohei Uchimura ...

Simone Biles - la ginnasta più forte di tutti i tempi : l’ingresso nella leggenda - un mito paranormale che batte tutti i record : Siamo di fronte alla ginnasta più forte di tutti i tempi, ormai non ci sono più dubbi: Simone Biles ha superato tutti i record inerenti quantomeno ai Mondiali ed è entrata di diritto nella leggenda della Polvere di Magnesio, rimarrà tra le immortali della sacra arte sportiva per decenni, icona incancellabile della ginnastica artistica come solo altri pilastri del livello di Larisa Latynina, Nadia Comaneci e Svetlana Khorkina cioè gli altri ...

Ginnastica artistica - Simone Biles nella storia : quarto titolo mondiale individuale nell'all-around : DOHA - Simone Biles compie un ulteriore passo nella storia della Ginnastica artistica. La statunitense ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo mondiale di Ginnastica nell'all-around a Doha, ...

Ginnastica - Simone Biles cade 2 volte ma entra nella leggenda! Campionessa del Mondo per la quarta volta : Simone Biles ha fatto il suo definitivo ingresso nella leggenda della Polvere di Magnesio, ha conquistato il quarto titolo iridato nel concorso generale individuale ed è così riuscita a realizzare un’impresa mai compiuta nella storia visto che Svetlana Khorkina si era fermata a tre affermazioni (1997, 2001, 2003). La Reginetta indiscussa di questo sport, un fenomeno funambolico capace di spingersi verso i limiti dell’umano, ha ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale all-around - Simone Biles leggenda! Vince con 2 cadute! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale individuale femminile ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata e tutto sembra apparecchiato per il grande show di Simone Biles che insegue il quarto sigillo sul giro completo: la statunitense non avrà problemi a trionfare e dunque a entrare nella leggenda di ...

