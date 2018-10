Apple lancia i nuovi MacBook Air | Mac Mini e iPad pro

Apple lancia nuovi iPad Pro - più grandi - MacBook Air e Mac Mini : Roma, 30 ott., askanews, - Apple ha lanciato le nuove versioni di punta del suo tablet, l'iPad Pro, che diventa ancora più grande, e del computer portatile leggero, il MacBook Air, assieme a una nuova ...

MediaWorld lancia le promo Apple DAYS e SPECIALE CASA : MediaWorld lancia due promo di cui una solo per questo weekend l’APPLE DAYS mentre lo SPECIALE CASA fino all’11 novembre con tanti prodotti scontati ed acquistabili a rate senza interessi MediaWorld lancia le promo APPLE DAYS (fino a domenica) e SPECIALE CASA (fino all’11 novembre) APPLE Day e SPECIALE CASA sono le due promozioni di MediaWorld del […]

Apple lancia una pagina per l'evento Apple 30 ottobre con decine di loghi diversi - : È già da diversi anni che Apple non organizza una presentazione a New York, ma in passato la Grande Mela è stata la location impiegata per eventi dedicati al mondo professionale e anche alla scuola. ...

Streaming video - Apple e Warner lanciano la sfida a Netflix e Amazon : (foto: Getty) Quello dello Streaming online è ormai diventato un mercato che continua a incrementare i suoi utenti e a produrre fatturati stellari. A guidare questo settore oggi sono soprattutto colossi come Netflix, Amazon Prime video e Hulu. Negli ultimi giorni però anche WarnerMedia e Apple si sono dette interessate a entrare nel mercato del video Streaming con servizi in grado di competere con i rivali. Warner Media, acquistata quattro mesi ...

Google sfida Apple - lancia nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...

Apple lancia Tutti Possono Creare - gratis gli ebook per disegno - video - musica e foto - : Oggi oltre 5.000 scuole e università in tutto il mondo hanno adottato il curriculum creato da Cupertino per imparare a programmare. Tutte le immagini in questo articolo sono di Apple.

Huawei lancia la sfida a Apple A12 Bionic con i nuovi chip Kirin 980 : (Foto: Huawei) Quale sarà, a fine 2018, il processore per smartphone più potente del reame? A inizio settembre Huawei ha presentato il suo Kirin 980 in anticipo su tutti gli altri, ma tra l’annuncio e la disponibilità dei primi prodotti si è infilata Apple, che nel frattempo ha già portato sugli scaffali — a bordo di iPhone XS e XS Max — il suo A12 Bionic. Tutti e due i chip sono realizzati con processo produttivo a 7 nanometri, il che ...

Apple lancia Watch 4 : fa elettrocardiogramma e avvisa i contatti di emergenza : Dal 21 settembre arriva Watch 4 di Apple, un dispositivo che registra elettrocardiogramma e avvisa i contatti di emergenza in caso di caduta

Apple lancia i nuovi iPhone X con maxi schermo e il nuovo Watch : Cupertino , askanews, - nuovi iPhone potenziati con maxi schermo a filo e nuovo Apple Watch ingrandito. Dallo Steve Jobs Theater a Cupertino, il gigante informatico californiano ha presentato i ...

Apple lancia tre nuovi modelli di iPhone : Teleborsa, - Il mondo Apple è una novità continua. Lo conferma ancora una volta l'evento di ieri 12 settembre a Cupertino, in cui i l ceo Tim Cook ha presentato tre nuovi modelli di iPhone, insieme ...

Apple lancia i 3 nuovi iPhone X e il rivoluzionario Watch Series 4 : “impermeabili persino alla birra” e con l’elettrocardiogramma LIVE - tutte le novità [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...