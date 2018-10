Tutti i misteri irrisolti dell' incidente mortale del presidente del Leicester

ilgiornale

: RT @Manuel_Real_Off: I più grandi Misteri di tutti i tempi ad oggi ancora irrisolti: -Le pietre di Stonehenge -Il caso Taman Shud -L’ipnoti… - 1976Lis : RT @Manuel_Real_Off: I più grandi Misteri di tutti i tempi ad oggi ancora irrisolti: -Le pietre di Stonehenge -Il caso Taman Shud -L’ipnoti… - LauAda98 : RT @Manuel_Real_Off: I più grandi Misteri di tutti i tempi ad oggi ancora irrisolti: -Le pietre di Stonehenge -Il caso Taman Shud -L’ipnoti… - MeanGorgeous : RT @Manuel_Real_Off: I più grandi Misteri di tutti i tempi ad oggi ancora irrisolti: -Le pietre di Stonehenge -Il caso Taman Shud -L’ipnoti… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Quanti erano a bordo di quell'elicottero? E, soprattutto, chi era a bordo? Il mistero rimane tale e si infittisce. Già, perchè la polizia inglese ha comunicato che le indagini per risalire al perché e al come del disastro andranno avanti per giorni. Si deve fare chiarezza, sono mortee persone. Al momento si sa che nella caduta'elicottero - alle ore 21.31 - hanno perso la vita ildel, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, i due piloti e un'altra persona, che però rimane di identià ignota. Forse la figlia del magnate, o forse no.Voramas, 37 anni, Chief Commercial Officer and Executive Vice President of Group Marketinga King Power International Co, l"azienda di famiglia, forse si è salvata, non essendo sull'elicottero. Forse, però. Già, perché secondo fonti vicine al club, Voromas potrebbe essere viva e al suo posto ci sarebbe stata un"altra persona. ...