Nel Mar Nero è stata scoperto il relitto più antico del mondo

Nel daily di X Factor 12 il nuovo direttore creativo Simone Ferrari e le prove di Mara Maionchi con gli Under Uomini : Nella puntata di ieri del daily di X Factor 12 abbiamo visto i due giudici Manuel Agnelli e Fedez confrontarsi rispettivamente con le loro squadre. Manuel Agnelli, affiancato da Big Fish, ha passato del tempo in sala prove con le tre Under donne, Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis; Fedez, supportato dal produttore Fausto Cogliati, ha invece provato con i tre over in gara, ovvero Naomi Rivieccio, Renza Castelli e Matteo Costanzo. Per ...

I passi giusti per il lavoro - due giorni dedicati all'inserimento dei giovani Nel mondo del lavoro alla Mostra d'Oltremare. : Si svolgerà il 25 e 26 ottobre p.v. alla Mostra d'Oltremare una due giorni dedicata all'inserimento lavorativo dei giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, dei giovani appartenenti alle categorie ...

Ritrovamento dei 25mila euro : Marco Viérin dal pm Aosta - L'esponente di Stella Alpina si è presentato spontaneamente In Procura - Nel ... : L'ex presidente del Consiglio Valle, Marco Viérin , si è presentato spontaneamente nel pomeriggio di oggi, martedì 23 ottobre, in Procura , per essere sentito dal pm Luca Ceccanti . Assieme a lui, l'...

Titanic torna in mare - crociera inaugurale Nel 2022 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Un radar dall'Argentario a Marte" : un convegno per parlare dell'acqua Nel pianeta rosso : ... è la volta, sabato 27 ottobre alle 11.30, sempre nella sala consiliare e con la collaborazione del centro studi Don Pietro Fanciulli, della scienza. " Un radar dall'Argentario a Marte ", questo il ...

Marte : c'e' ossigeno Nell'acqua - puo' ospitare la vita! : Nuova importante scoperta su Marte! L'acqua contiene ossigeno, può ospitare la vita! A pochi mesi di distanza dalla clamorosa e storica scoperta dell'acqua su Marte (potete leggerla qui),...

PSG - Neymar 'scherza' Mbappé : tunNel in allenamento. VIDEO : Neymar e l'irrefrenabile voglia di fare tunnel. A compagni e avversari. Anche in Nazionale Neymar è spesso protagonista di queste giocate: con la Seleção la sua vittima preferita è Filipe Luis. Il ...

Simoncelli Nel cuore : il ricordo di Marco indelebile a 7 anni dalla sua morte : Marco Simoncelli ci ha lasciato 7 anni fa: il ricordo del pilota smuove le conoscenze di chi l’ha conosciuto ed amato in vita anche a distanza di tanto tempo dalla sua morte Indimenticabile Marco Simoncelli. A 7 anni della sua morte, avvenuta il 23 ottobre del 2011 a Sepang, tanti ricordano e rimpiangono il Sic. Il suo modo di fare scanzonato, il suo accento riminese e i suoi riccioli d’oro controvento rimangono impressi nella ...

Il più antico relitto di una nave greca è stato ritrovato intatto Nel Mar Nero. E riscrive il mito di Ulisse : Sul "Vaso delle sirene", uno dei reperti più importanti dell'antico mondo greco, conservato al British Museum è raffigurato il modello di una nave ellenica identico al relitto scoperto nel Mar Nero. Sul fondo di quell'area chiamata "cimitero dei naufragi", dove sono già state scoperte altre 60 navi, è stato rinvenuto un relitto di 75 piedi (quasi 23 metri), sdraiato sul fondale e completo di alberi e timoni. 2400 anni ...

Fedez e Chiara Ferragni - compleanno amaro : la festa a sorpresa Nel supermercato è un boomerang social : 29 candeline bollenti per Fedez, che si è trovato costretto ad interrompere la propria festa di compleanno a causa dell'indignazione social che ha montato nelle ore del suo festeggiamento. Procediamo con ordine: per il compleanno del rapper la fidanzata e influencer Chiara Ferragni gli ha organizzato una festa a sorpresa all'interno del punto vendita di una nota catena di supermercati francesi. Le regole? Gli invitati potevano ...

Ferrari Purosangue : immortalato a MaraNello un prototipo del discusso super SUV [VIDEO] : Il primo SUV della Casa del Cavallino Rampante è stato immortalato completamente camuffato nello storico stabilimento di Maranello Nello storico stabilimento Ferrari che si trova a Maranello è stato girato un filmato che immortala un misterioso prototipo camuffato che con ogni probabilità potrebbe trattarsi del primo SUV della Casa del Cavallino Rampante battezzato con il nome di Purosangue. Nei fotogrammi che vi proponiamo si vede il ...

Maria Monsè e AntoNella Mosetti si sono picchiate prima del GF Vip : Antonella Mosetti e Maria Monsè: rissa prima del Grande Fratello Vip Maria Monsè ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip lunedì 22 ottobre. Nel quinto appuntamento serale del reality show condotto da Ilary Blasi è stato mostrata ai telespettatori la terrribile lite avvenuta a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. La donna si è detta pronta ad un confronto ma dagli insulti ...

Trovato il più antico relitto di una nave greca Nel Mar Nero : ha 2.400 anni ed è ancora intatto : Il relitto è stato Trovato a quasi 2mila metri di profondità, arenato su un fondale del Mar Nero: probabilmente si trattava di un mercantile utilizzato dai greci per commerciare anfore.Continua a leggere

GFVIP : Nella notte Francesco Monte - Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti : Nottata movimentata al Grande Fratello Vip. La Marchesa ha pesantemente offeso Elia e Maria Monsè e poche ore dopo Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi si sono riuniti su un letto a ridere... L'articolo GFVIP: nella notte Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.